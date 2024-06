Economie Haringparty levert vette cheque op voor Voedselbank Bonaire Redactie 25-06-2024 - 1 minuten leestijd

Lachende gezichten na de benefietveiling van het eerste emmertje nieuwe haring op het eiland. Foto: Voedselbank Bonaire.

KRALENDIJK—Afgelopen vrijdag werd bij The Bucket de jaarlijkse haringparty gehouden, waarbij de eerste haring van het seizoen op Bonaire werd verkocht. In dit geval gebeurde dat voor het goede doel, namelijk om daarmee geld in te zamelen voor de Voedselbank Bonaire.

Het eerste emmertje werd geveild voor het lieve bedrag van 2.350 dollar. In een mooi gebaar besloot de winnaar van de veiling, Panadero Trading, de haring weer terug te schenken, zodat deze nog een keer geveild kon worden. De tweede verkoop leverde nog eens 1.000 dollar op, waarbij LOT 1038 het hoogste bod uitbracht.

Op deze manier werd een bedrag bijeengebracht voor de voedselbank van in totaal 3.350.

De Voedselbank Bonaire zei iedereen die heeft bijgedragen aan dit evenement te bedanken. “Het opgehaalde bedrag zal worden gebruikt ter ondersteuning van kinderen die naar school gaan en afhankelijk zijn van de voedselbank voor gezonde en voedzame maaltijden”, althans een persbericht van de Banko di Kuminda Boneiru.

Via de Voedselbank Bonaire wordt er voor gezorgd dat minderbedeelde gezinnen toegang hebben tot gezond en voedzaam voedsel, wat essentieel is voor hun groei, ontwikkeling en schoolprestaties.

Sponsoren

Voedselbank Bonaire zegt zeer erkentelijk te zijn aan de sponsoren en aan degenen die mee hebben geboden op de haring om het mooie bedrag bij elkaar te brengen.