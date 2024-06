Nieuws van Bonaire Weerbericht van Bonaire: tropische golven geven weinig onrust op Bonaire Redactie 17-06-2024 - 1 minuten leestijd

Het weerbericht van Bonaire

KRALENDIJK – De afgelopen weken zijn tropische golven af en toe over Bonaire getrokken. Echter, door de aanwezigheid van Sahara-stof, droge lucht in de regio en gematigde tot sterke winden, drogen deze golven meestal op voordat ze significante buien kunnen veroorzaken. Dit patroon zal de komende weken aanhouden, totdat de omstandigheden gunstiger worden voor buienactiviteit.

Hoewel we ons in het droge seizoen bevinden, is de recente neerslag lager dan gemiddeld. Deze week zullen er twee tropische golven over de eilanden trekken, waarvan de eerste op woensdag en de tweede op vrijdag wordt verwacht. De eerste golf kan mogelijk een enkele lokale bui veroorzaken, terwijl de tweede enkele lokale onweersbuien kan brengen, mits de voorspellingen niet veranderen.

Sahara stof zal deze week vrijwel dagelijks voor bewolking zorgen. Dinsdag wordt de hoeveelheid stof iets minder, waardoor er mogelijk wat meer zon te zien is.

Temperaturen

De maximumtemperaturen deze week zullen rond de 33 graden Celsius (91 graden Fahrenheit) liggen, terwijl de minimumtemperaturen rond de 28 graden Celsius (82 graden Fahrenheit) zullen zijn.

Wind

De wind zal op maandag, dinsdag en deels ook woensdag matig zijn (13-17 knopen wind). Gedurende de woensdag zal deze aantrekken. Op donderdag en vrijdag waait het hard met snelheden van 17-20 knopen wind.

* Bron: Caribbean Weather Center