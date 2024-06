Sport & Vrije tijd Special Olympics in Nederland begonnen voor Bonairiaanse atleten Hans Hofstra 15-06-2024 - 3 minuten leestijd

De Special Olympics 2024 zijn begonnen.

BREDA – Twintig atleten uit Bonaire nemen op 14, 15 en 16 juni deel aan de Special Olympics in Breda en Tilburg. Samen met hun coaches en begeleiders bestaat de groep uit dertig personen. De deelnemers nemen het op tegen maar liefst meer dan 3.000 andere sporters.

Aeron Rosaria is de hoofdcoach van het team en benadrukt de unieke samenwerking en uitwisseling van ervaringen van het evenement. ,,Meedoen is belangrijker dan winnen,” zegt Rosaria. “Titels zijn mooi, maar plezier staat bij ons op de eerste plaats. Wij zijn blij dat we als bijzondere gemeente mee mogen doen aan de wedstrijden in Nederland”. De atleten zijn verdeeld in vier teams, die deelnemen aan atletiek, zwemmen, voetbal en bolas. Vooral in bolas, atletiek en zwemmen zijn er goede kansen op medailles.

De teams zijn goed voorbereid en hebben het hele jaar door getraind. Wedstrijden in Nederland zullen voor de sporters toch anders zijn. ,,Het is wennen, vooral vanochtend in de kou,” vertelt Rosaria. “Voor sommigen is dit de eerste keer in Nederland. Twee jaar geleden waren we in Twente, toen hadden we nog geen voetbalteam. Dit jaar hebben we die wel. Zij zijn er klaar voor”.

Bonaire pakt eerste medaille

Dejean Francees is de eerste Bonairiaanse atleet die een medaille heeft gepakt in Nederland. In de halve finale liep de atleet van SV Athene de snelste tijd (10,63). In de finale kwam hij net te kort om op het hoogste podium te staan. Op het onderdeel 100 meter sprint won de atleet uiteindelijk een zilveren medaille. Later dit toernooi komt Francees ook nog uit op het onderdeel 200 meter. Dejean Francees wint de zilveren medaille op de 100 meter sprint

Wennen aan andere omstandigheden

Op vrijdagavond vond de openingsceremonie plaats in Breda. De ervaring in een ander land wordt door de sporters spannend en als een mooie ervaring gezien. Rosaria merkt op dat de atleten veel nieuwe dingen tegenkomen, zoals de eetgewoonten en infrastructuur in Nederland. ,,In Bonaire eten we vaak warm in de middag. In Nederland is dat alleen in de avond. Daarnaast moeten onze atleten wennen aan het gebruik van de trein, verkeerslichten en de euro in plaats van de dollar. Het zijn allemaal nieuwe ervaringen voor hen”.

Naast de wedstrijden staat er ook een cultureel programma op de planning. Het team zal een tour door Amsterdam maken, uit eten gaan in een restaurant en kennismaken met enkele Nederlandse bezienswaardigheden.

