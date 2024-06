Saba Saba gaat lokale biertjes brouwen in micro-brouwerij Redactie 14-06-2024 - 1 minuten leestijd

Nu de statuten voor de nieuwe onderneming klaar zijn, kan het echte werk bij de brouwerij beginnen. Foto: Deep Dive Brewery.

THE BOTTOM – Saba krijgt haar eerste brouwerij op het eiland, genaamd Deep Dive Brewing Co.

Het bedrijf is opgericht door Chad en Katy Nuttall van Sea Saba, Wim Schutten van Juliana’s Hotel, Jill Nuttall en Tim Schwenck die fungeert als brouwer en directeur. Het plan is om binnenkort lokaal ambachtelijk gebrouwen bier op het eiland aan de man te brengen.

De zogenaamde micro brewery zal gevestigd zijn nabij de haven in Fort Bay. “Bij onze brouwerij zal het helemaal gaan over duurzaamheid en lokale smaken. We treffen nu de laatste voorbereidingen voor een proefdraai, met een volledige lancering van het bier voor het hoogseizoen” zegt Deep Dive Brewing Company.