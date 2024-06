Algemeen Historische vismarkt Bonaire krijgt oude uiterlijk terug Redactie 09-06-2024 - 1 minuten leestijd

Bij vooral oudere inwoners van het eiland roept de kleurstelling nostalgische gevoelens op. Foto: ABC Online Media/Awor.nu

KRALENDIJK – Eén van de meest gezichtsbepalende gebouwen op Bonaire, de Plaza Machi Mimi aan de waterkant van Kralendijk heeft dit weekeinde een metamorfose ondergaan.

Het gebouwtje, dat oorspronkelijk diende als vis- en later fruitmarkt, is weer geverfd in kleuren die het in een grijs verleden ook al had, namelijk donkerrood en wit.

Hoewel een enkeling de metamorfose niet heel geslaagd vindt, waren de meeste commentaren van hen die het opnieuw geverfde monument zagen, lovend.

Monumentenzorg

Jammer en zorgelijk is dat monumentenzorg op het eiland nog steeds niet echt goed van de grond is gekomen. Dit heeft in het recente verleden al geleid tot de vernietiging van historisch erfgoed, met name in de kern van Kralendijk.

Vooral met de bouwdrift van de afgelopen jaren is te hopen dat het bestuurscollege nu meer werk gaat maken van het opzetten en handhaven van een monumenten beleid.