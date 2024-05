Economie Geruchten over halvering zorgcontract lijkt reden voor ontslag voorzitter Piskabon te zijn Hans Hofstra 24-05-2024 - 2 minuten leestijd

Ernest de Lanoy heeft zijn ontslag ingediend. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Op vrijdagmiddag kwam het bericht binnen dat de voorzitter van Piskabon zijn ontslag had ingediend. Ernest de Lanoy staat aan het roer van de organisatie die voor de belangen van de vissers van Bonaire op komt. Volgens gedeputeerde Anjelica Cicilia lijken kritische vragen richting PiskaBon, onder andere over het huidige zorgcontract, de reden te zijn dat de voorzitter is opgestapt.

Piskabon liet in een persbericht weten: ‘Na een gesprek met Gedeputeerde Cicilia, heeft de heer De Lanoy ontslag genomen. Het bestuur in haar geheel en ook de leden van PiskaBon hebben unaniem zijn ontslag niet geaccepteerd en eisen een uitleg vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB)’.

Daarmee werd niet duidelijk waarom de voorzitter van Piskabon was opgestapt. Of de zaak iets te maken had met bijvoorbeeld een conflict tussen Piskabon en de vischarters, was onduidelijk. Piskabon is benaderd voor een reactie. Zij lieten weten dat de organisatie intern overleg aan het plegen is en dat dhr. de Lanoy niet bereikbaar is voor een reactie.

,,Via de media heb ik vernomen dat Ernest de Lanoy zijn ontslag heeft ingediend. Wat de exacte reden is, dat is mij niet bekend. Misschien zijn de vragen die ik aan hem heb gesteld te kritisch overgekomen” aldus gedeputeerde Anjelica Cicilia die laat weten vorige week een gesprek te hebben gehad met de voorzitter van Piskabon. ,,Via de media had dhr. de Lanoy laten weten dat het zorgcontract wat het OLB met Piskabon heeft, gehalveerd zou worden. Ik heb hem aangegeven dat het niet verstandig is dit soort zaken via de media te bespreken. En daarover 1 op 1 met het OLB communiceren. Het verhaal is ook niet juist. Piskabon ontvangt jaarlijks rond de 150.000 dollar aan subsidiegelden van het OLB. Dit is publiek geld. 105.000 zijn personeelskosten, 22.000 dollar huisvesting en dus slechts rond de 20.000 dollar voor de uitvoering van projecten. Natuurlijk heb ik hier kritische vragen over gesteld en hem gevraagd hier binnen vier weken een reactie over te geven. Ook heb ik vragen gesteld hoe het voorzitterschap is geregeld bij Piskabon. Met andere woorden, hoe ziet het roulatieproces eruit. De heer de Lanoy heeft niet geantwoord op mijn vragen, maar zei wel dat hij dan maar zijn ontslag zou indienen”.