Natuur Stinapa laat vooruitgang zien in bestrijding sargassum Hans Hofstra 20-04-2024 - 4 minuten leestijd

Stinapa aan het werk op lagun | Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – Als je vandaag de dag richting Lagun of Sorobon rijdt, vliegt de stank van rotte eieren je om de oren. Grote hoeveelheden sargassum spoelen aan op de oostkust. Natuurorganisatie Stinapa ruimt deze op ter bescherming van de mangroves. Een paar jaar geleden met een schep, nu met een kraan. De natuurorganisatie maakt in de strijd tegen sargassum op het eiland de laatste jaren grote vooruitgang.

,,Sinds 2018 spoelen er grote hoeveelheden sargassum aan op het eiland. Het is een normaal fenomeen geworden. Van februari tot eind juni zijn we dagelijks bezig met het opruimen van dit zeewier”, aldus Leonel Martijn die bij Stinapa is aangesteld als assistent Marine Park Manager. ,,Maar je moet je voorstellen. Toen we voor het eerst zoveel sargassum kregen, hadden we geen materieel om het op te ruimen. We deden toen alles met een schep. Veel werk. Tegenwoordig hebben we zwaarder materieel. Zo gebruiken we verschillende graafmachines. Ook hebben we een vrachtwagen die het zeewier naar de vuilnisbelt brengt. Daarnaast hebben we zelf sargassumbooms ontworpen. Deze kunnen de grote velden aangespoelde zeewier naar één plek leiden”.

Zwavelgeur

Het Sargassum is afkomstig uit de Sargassozee. Soms breken er bepaalde stukken af. Deze kunnen dan door de stroming richting Bonaire komen. ,,Maar dit gebeurt niet altijd”, aldus Martijn. ,,Het hangt er vanaf. Vanuit de Sargassozee drijven deze stukken zeewier richting het zuiden. Het komt dan aan tussen Afrika en Zuid-Amerika. Afhankelijk van de stroming kan het dan naar Bonaire komen. Je ziet dus ook altijd dat het zeewier uit het oosten komt. De westkant van Bonaire heeft er relatief weinig last van”.

Aangespoeld sargassum blijft in eerste instantie aan de oppervlakte drijven. Hier begint het rottingsproces. Iets wat volgens Martijn in de wijde omtrek is te ruiken: ,,Ik heb zelfs mensen gesproken die in Sabadeco het sargassum ruiken. Het is namelijk zo dat je het aangespoelde sargassum na een aantal dagen gaat ruiken. Je krijgt dan zwavelgeur. Oftewel een geur die lijkt op het rotten van eieren. Dat stinkt. Na een aantal dagen gaat de geur weg. Maar omdat er zoveel nog aanspoelt de komende maanden, blijven mensen in de omgeving van Lagun last houden van de geur”.

Meer nieuws over Stinapa

Mangrove sterft

Na een aantal rottingsdagen, zinkt het sargassum naar de bodem. Als dit gebeurt, dan ontstaat er een probleem. ,,Kijk maar naar die kant”, wijzend laat Martijn een dood stuk mangrove zien. ,,Daar is sargassum naar de bodem gezonken. De wortels konden niet omgaan met de zwavel en zijn afgestorven. Uiteindelijk stierf de mangrove. Dat is ernstig. Mangroves zijn namelijk belangrijk voor de bescherming van ons eiland”.

Efficiënt te werk

Kijkende naar het proces nabij Lagun, dan kan er gesteld worden dat de medewerkers van Stinapa efficiënt aan het werk zijn. Twee man halen met graafmachines grote hoeveelheden zeewier uit het water. Hier blijft het even drogen, waarna het een dag later in een grote container wordt geschept. De volle container wordt opgehaald en gedeponeerd bij de vuilstort. Nabij Sorobon wordt de sargassum gedeponeerd in een stuk Kunuku die daarvoor gereserveerd is.

,,Het is een stuk efficiënter dan een aantal jaar geleden”, aldus Martijn die in zijn functie onder andere ook moet controleren hoeveel sargassum hij de komende dagen gaat verwachten. Nadat hij de situatie op Lagun heeft beoordeeld, rijden we met hem mee richting Boka Washikemba. Langs verschillende kronkelweggetjes, komen we aan bij de oostkust. Martijn legt uit: ,,Kijk, je ziet daar grote hoeveelheden sargassum drijven. Ik verwacht dat dit morgen de lagun in spoelt. Ook kijken we dagelijks naar sateliet-beelden. Op die manier kunnen we goed de zee observeren en beoordelen wat er moet gebeuren. Op dit moment is de situatie onder controle. Laten we dat zo houden”.