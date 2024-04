Politie & Justitie Arrestatieteam politie arresteert collega blijkt grap Hans Hofstra 19-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagmiddag een toekomstige collega in de handboeien geslagen. Op de boulevard Governador N. Debrot werd een politieagent in functie op staande voet aangehouden. Later bleek dat het om een grap ging.

Volgens een voorbijganger leek de arrestatie net echt: ,,Ik zag een gewone burgerauto die op zijn auto een blauw zwaailicht had. Deze auto hield een politieauto staande. Verschillende mannen met bivakmutsen en helmen kwamen uit de auto. Zij arresteerden een politieagent die op dat moment dienst leek te hebben. Later zag ik de auto met zwaailichten terugrijden naar het politiebureau”.

Navraag bij de politie, maakte de situatie duidelijk. Een lacherige woordvoerder van de politie liet weten: ,,We waren op de hoogte. Degene die werd aangehouden, wordt in de toekomst onderdeel van het arrestatieteam. De hele aanhouding was in scène gezet. Het was een afscheidsverrassing voor hun collega”.