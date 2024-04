Overheid Vierlandenoverleg en infrastructuur centraal bij bezoek Harbers Redactie 2024-04-10 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat brengt van 14 tot en met 16 april een werkbezoek aan Bonaire. Dit bezoek staat in het teken van het Vierlandenoverleg over maritieme en luchtvaartzaken met Curaçao, Aruba en Sint Maarten en gesprekken met lokale bestuurders. Belangrijke punten op de agenda zijn de toekomst en uitbreiding van de zeehaven en Bonaire International Airport, essentieel voor de economische ontwikkeling van het eiland. Daarnaast zal Harbers deelnemen aan Celebration Day op Flamingo Airport en spreken over de verkeersveiligheid en de groeimogelijkheden van de zeehaven.

Tijdens zijn verblijf zal Harbers ook het Bestuurscollege van Bonaire ontmoeten om te discussiëren over de economische belangrijkheid van de haven en de luchthaven. Voorts staat er een gesprek gepland over de vervanging van landingsverlichting en platformen bij de luchthaven.

De dinsdag is gereserveerd voor het Vierlandenoverleg, met als doel het bevestigen en uitwerken van eerder gemaakte afspraken over maritieme en luchtvaartonderwerpen, en het voldoen aan internationale verdragen. Gespreksonderwerpen omvatten onder meer het beleid bij ongevalsonderzoek, de bereikbaarheid van de eilanden en een pilotproject met elektrisch vliegen binnen het koninkrijk.