Kustwachthelikopter biedt spoedeisende hulp aan cruisepassagier
2024-04-03

KRALENDIJK – Gisteravond kwam er een dringend verzoek binnen bij de Kustwacht voor een medische evacuatie van een vrouw aan boord van een cruiseschip ten zuidoosten van Bonaire. Het betrof een 81-jarige vrouw die getroffen was door een herseninfarct en dringend medische hulp nodig had.

In nauwe samenwerking met de CITRO-arts en het medische team aan boord van het schip, werd besloten dat een evacuatie per helikopter noodzakelijk was. Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht coördineerde de inzet van de helikopter, die snel ter plaatse was om de vrouw op te halen. Na de evacuatie werd de vrouw overgebracht naar Hato, waar een ambulance gereed stond om haar onmiddellijk naar het ziekenhuis te brengen.