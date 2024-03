Sport & Vrije tijd Beachtennis Bonaire (BTB) organiseert tweede ABC-Cup Redactie 2024-03-29 - 1 minuten leestijd

Het toernooi werd dit jaar voor de tweede keer gehouden. Foto: BTB

KRALENDIJK – Op 22, 23 en 24 maart werd door Beach Tennis Bonaire (BTB) voor de tweede keer de ABC Cup georganiseerd. Aan het toernooi deden 160 spelers mee, waarvan 40 afkomstig van Aruba en Curaçao. Op vrijdag en zaterdag werden de poule wedstrijden gespeeld, zodat zondag de kwart, halve en finales konden worden gespeeld.

De organisatie van het toernooi is nog best een uitdaging voor de vereniging, omdat er op het eiland slechts 3 velden beschikbaar zijn. Volgens BTB is het toernooi desalniettemin voorspoedig verlopen. Niet alleen de spelers, maar ook toeschouwers hebben volgens BTB een aantal fantastische dagen gehad.

Niveaus

Er werd op 3 niveaus gestreden met dames- en herendubbel: intermediate, advanced en open. Het toernooi werd mogelijk door sponsoring van onder meer Indebon, TCB, Fundashon Wega di Number Boneiru (FWNB) en hoofdsponsor Hangout Beachbar.