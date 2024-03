Natuur Caribische eilanden vieren Earth Hour Redactie 2024-03-21 - 2 minuten leestijd

Aanstaande zaterdag zetten overheden en bedrijven op alle zes eilanden van het Koninkrijk zich in voor de natuur tijdens WWF-Earth Hour. De verlichting van bruggen, gebouwen en straatverlichting op verschillende locaties zal gedurende één uur worden uitgeschakeld als signaal voor de kwetsbare natuur die onder andere bedreigd wordt door klimaatverandering.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) is de drijvende kracht achter Earth Hour in Nederland, maar inmiddels worden in het hele land spontaan evenementen georganiseerd. WWF-NL benaderde overheden en bedrijven in de Nederlandse Cariben om deel te nemen aan Earth Hour die wereldwijd op 23 maart plaatsvindt van 20:30 tot 21:30 lokale tijd. Deze oproep werd massaal gesteund.

Met de medewerking van Curaçao Ports Authorityen Aqualectra zal het gebied rondom het Brionplein, de Pontjesbrug, de Handelskade en het Gouverneurspaleis donker zijn. Overheidsorganisaties op Aruba, Bonaire, St. Eustatius en Saba, energiebedrijf STUCO N.V. en telecommunicatiebedrijf Eutel N.V. maken de lichten van hun gebouw uit. Port St. Maarten dooft de niet-essentiële lichten van de Causeway brug en Saba Electric Company zal de straatverlichting uitschakelen in 3 delen van het eiland (Hell’s Gate Guts, Well’s Bay Road en Fort Bay Road). WWF-NL spoort de lokale gemeenschap ook aan om zich aan te sluiten bij Earth Hour.

De deelname van de Caribische eilanden aan Earth Hour weergeeft de commitment om aandacht te besteden aan de gevolgen van klimaatverandering die steeds meer voelbaar zijn. Kleine eilanden zijn extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Door de zeespiegelstijging en de opwarmende aarde is de kans op extreem weer zoals extreme droogte, hevige overstromingen en orkanen groot. Dit heeft een grote impact op de economie van de eilanden, het welzijn en welvaart van de bevolking.

Earth Hour is een jaarlijks initiatief van het internationale WWF (World Wide Fund for Nature). Het initiatief begon in 2007 in Sydney als kleinschalige actie die aandacht vroeg voor klimaatverandering. In de jaren daarna is het uitgegroeid tot ’s werelds grootste beweging voor de bescherming van de natuur. Naast het doven van lichten, moedigt de natuurorganisatie iedereen aan om langer dan 60 minuten (vandaar het 60+ logo) iets positiefs te doen voor de natuur: bijvoorbeeld vaker plantaardig eten, meer recyclen, een boom planten etc.