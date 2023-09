Politie Bonaire zoekt vermiste Rodrigo Thode

KRALENDIJK – Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) doet een dringende oproep voor de opsporing van de heer Rodrigo Thode. Op donderdag 28 september, rond 11 uur ’s ochtends, was het laatste contact met deze persoon.

Rodrigo droeg een blauwe korte broek en een witte blouse met blauwe accenten, en had sandalen aan. De politie verzoekt iedereen die Rodrigo heeft gezien of meer informatie heeft over zijn verblijfplaats, onmiddellijk contact op te nemen met de politie op 715-8000, 911 of via de anonieme tiplijn 9310.