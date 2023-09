Overheid Bonaire hangt Russische vlag op in aanloop naar Dia di Boneiru

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft in de aanloop naar de viering van de Dag van Bonaire onder meer een Russische vlag opgehangen op de Kaya International, ter hoogte van het Courtyard-by-Marriott hotel.

Een oplettende lezer van Bonaire.nu merkte de vlag op, die wel zeer uit de toon valt gezien de internationale sancties ingesteld tegen Rusland door de oorlog in Oekraïne.

“Nederland is voortrekker in de steun aan de Oekraïense bevolking en daarnaast is het een klap in het gezicht van de MH17 nabestaanden”, aldus de betrokken lezer.

Bonaire.nu ging polshoogte nemen en trof inderdaad de Russische vlag aan, opgehangen aan één van de lantarenpalen op de weg van en naar het vliegveld.