Arubaanse politie vindt twee dode lichamen

ORANJESTAD – Gisterochtend zijn op Aruba twee mensen dood gevonden door de politie. Eén naast een geparkeerde auto in Bushiribana en een ander op het adres dat gekoppeld was aan het kenteken van de auto.

De slachtoffers zijn geïdentificeerd als de 35-jarige Jorge Miguel Garcia Moreno, afkomstig uit Venezuela, en de 49-jarige Leilia Gregoria Contreras Romero, geboren in Aruba.

Het onderzoek begon vroeg in de ochtend toen de politiecentrale een melding kreeg over een mogelijk levenloos lichaam naast een auto in Bushiribana. Bij aankomst op de locatie vond de politie inderdaad een lichaam dat geen teken van leven meer vertoonde.

Onderzoeksteams, technische politie en een forensisch arts werden ter plaatse gestuurd om het onderzoek te starten en slachtofferhulp werd ook geïnformeerd.

Tweede slachtoffer

Het onderzoek stagneerde aanvankelijk toen het lichaam niet onmiddellijk kon worden geïdentificeerd. Maar toen de politie de geregistreerde eigenaar van de auto controleerde, leidde dit hen naar een huis. In dat huis troffen de autoriteiten een tweede slachtoffer aan, een vrouw die dood in de woning lag.

Op dit moment zijn de details rond de doodsoorzaak en de mogelijke verbanden tussen de twee slachtoffers nog onduidelijk. Het politieonderzoek is nog gaande en verdere details volgen.

De politie roept getuigen, die mogelijk iets hebben gezien of informatie hebben over het incident, op om contact op te nemen met de politie-tiplijn.