Website Tourism Corporation Bonaire voortaan ook in het Duits en Spaans

KRALENDIJK – De website van toeristenbureau Tourism Corporation Bonaire (TCB) is voortaan ook in het Duits en Spaans te lezen. Daarmee hoopt het toeristenbureau Bonaire ook in Duits- en Spaanstalige landen te introduceren.

De lancering van de Spaanse en Duitse versie van de website versterkt niet alleen de positie van Bonaire op de internationale markt, maar dient ook als basis voor de rebranding van het eiland. Deze strategische stap ondersteunt de voortdurende samenwerking met de partners van TCB. Zo is er onlangs een campagne met KLM Duitsland gelanceerd, gericht op het aantrekken van bezoekers van de Duitse markt.

De website BonaireIsland.com werd in september 2022 gelanceerd. Tot op heden was de website alleen in het Engels en Nederlands te lezen. De website dient als bron van informatie voor reizigers die Bonaire willen bezoeken.