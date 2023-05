Amerika maakt einde aan de covid-19 vaccinatievereisten voor internationale reizigers

WASHINGTON – Amerika laat de COVID-19 vaccinatievereisten vallen voor internationale luchtreizigers. Vanaf 12 mei eindigt de verplichting om vaccinatiebewijzen te tonen bij binnenkomst.

Het is belangrijk op te merken dat deze informatie nog niet is bijgewerkt op de federale portals van Amerika, inclusief die van het Witte Huis. Bevestiging is te krijgen via deze link: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/01/the-biden-administration-will-end-covid-19-vaccination-requirements-for-federal-employees-contractors-international-travelers-head-start-educators-and-cms-certified-facilities/