Wil jij meer weten over de geschiedenis van Bonaire? Weten hoe het leven was op een plantage? Dan is een bezoek aan plantage Rooi Lamoenchi op Bonaire zeker de moeite waard. Een excursie naar de oude plantage voelt als een blik terug in de tijd. Een bezoek aan deze unieke plek mag niet ontbreken tijdens jouw vakantie op het eiland. Maar ook voor eilandbewoners is Rooi Lamoenchi een prachtige plek om te ontdekken.

De weg naar Rooi Lamoenchi is al een avontuur an sich. Om er te komen rijd je diep de mondi (het platteland van Bonaire) in. Je laat de drukte en de geluiden van Kralendijk achter je zodra je de verharde weg richting deze prachtige plek verlaat. Enkele kilometers aan zandwegen volgen tot je het gevoel hebt dat je je aan het einde van de wereld, of in dit geval het einde van het eiland, bevindt. En dat is ook zo, Rooi Lamoenchi ligt in het oosten van het eiland, vlakbij de golfbanen van Bonaire Golf. Vanaf de oude plantage kun je de hoge golven van de oostkust met gemak zien beuken op de rotsen.

Ellen Herrera vertelt tijdens de wandeling van alles over de flora en fauna van Bonaire – foto Inge Poorthuis ABC Online Media

Eenmaal op het terrein van de oude plantage aangekomen zie je meteen het verschil met de mondi waar we zojuist doorheen reden. Een keurig onderhouden pad, omringd met veel groen, leidt je naar de prachtige, gerestaureerde plantagebeheerderswoning. Zodra de motor van de auto uitgaat worden we overvallen door rust. Je hoort hier alleen de wind en de vogels. Even later volgt een vrolijke bon tardi. We worden vriendelijk begroet door Ellen Herrera. Zij is één van de nazaten van de Herrera-familie die op Bonaire grootgrondbezitters waren. Eén van haar familieleden had vroeger ook een groot gedeelte van het huidige Washington Slagbaai Nationaal Park in zijn bezit.

Foto’s van de familie Herrera – foto Inge Poorthuis ABC Online Media

Plantagehuis in ere hersteld

Ellen heeft de oude beheerderswoning op de voormalige plantage volledig gerenoveerd en in ere hersteld. Zo heeft ze onder andere de woning van een nieuw dak laten voorzien, de vloeren en kozijnen vernieuwd en een badkamer laten maken. Dit is met veel liefde gedaan, zonder het karakter van de woning aan te tasten. De oude plantagewoning is ingericht als woonhuis, met meubels uit de oude tijd. Vol enthousiasme vertelt Ellen over de woning en de geschiedenis ervan. Ook vertelt ze hoe haar voorouders op Bonaire zijn terecht gekomen aan de hand van familiefoto’s. Ellen is ook nog eens een echte verzamelaar. Op verschillende plekken in het huis heeft ze haar verzamelingen tentoongesteld.

Een gedeelte van de verzameling van Ellen – foto Inge Poorthuis ABC Online Media

Het voorhuis van de oude plantagewoning – foto Inge Poorthuis ABC Online Media

Ook de tuin rondom de plantagewoning heeft Ellen in de afgelopen jaren flink aangepakt. Het ondoordringbare struikgewas met doorns heeft plaats gemaakt voor keurig onderhouden wandelpaden. Op veel plekken zie je nog aloë vera planten staan. Eén van de belangrijkste inkomstenbronnen, naast het houden van geiten, op de voormalige plantage. Tijdens de opruimacties heeft ze meerdere keren bijzondere ontdekkingen gedaan. Zo vond ze een ruïne van een lemen huisje op de plantage met scherven van Nederlands serviesgoed uit de 19e eeuw. Dit toont de lange geschiedenis van de voormalige plantage aan.

De ruïne van het lemen huisje op de plantage – foto Inge Poorthuis ABC Online Media

Wil jij ook naar Rooi Lamoenchi?

In de tuinen rondom de oude plantagewoning zijn vier verschillende wandelroutes uitgezet. Ellen neemt haar gasten graag mee tijdens zo’n wandeling. Ze vertelt tijdens de wandeling over de bijzondere flora en fauna op Bonaire. Natuurlijk mag een bezoek aan het plantagehuis niet ontbreken. Tijdens de excursie vertelt Ellen met enthousiasme over de geschiedenis, het leven op de plantage, haar familie en over het proces van het in ere herstellen van de plantagewoning en het aanleggen van het omliggende park.

De voormalige aloe vera plantage van Rooi Lamoenchi met op de achtergrond de plantagewoning – foto Inge Poorthuis ABC Online Media

Een excursie naar Rooi Lamoenchi is op afspraak te reserveren. Ellen geeft momenteel alleen op vrijdagen rondleidingen. Het minimaal aantal deelnemers voor de excursie is vier personen. Je kunt contact opnemen met Ellen om een afspraak te maken via haar Facebookpagina Rooi Lamoenchi Kunuku-Park Bonaire.

