Brandstofprijzen op Bonaire dalen vanaf morgen

KRALENDIJK – Met ingang van 9 juni 2023 zullen de brandstofprijzen op het eiland worden verlaagd. Het openbaar lichaam Bonaire kondigt in een persbericht aan dat de prijzen van benzine en diesel verlaagt worden met 4 dollarcent. Daarnaast zullen de prijzen van grote gasflessen (100 lbs) met 4,50 dollarcent dalen, terwijl de prijzen van kleine gasflessen (20 lbs) met 1 dollarcent zullen worden verlaagd.

Deze prijsaanpassingen zijn het resultaat van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 over accijnsverlaging in Caribisch Nederland 2022 en de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023).

Het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) bedroeg voor 1 april 2022 USD 31,86 cent per hectoliter. Sindsdien is het tarief verlaagd naar USD 15,86 cent per hectoliter, wat geldt tot en met 30 juni 2023.