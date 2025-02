Algemeen Anonieme geldschieter steunt Billy Valentijn in zijn droomreis naar Bonaire Hans Hofstra 18-02-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Na een reeks tegenslagen is er eindelijk goed nieuws voor de met Spasme kampende Billy Valentijn en de organisatie die zich inzet om hem naar Bonaire te laten reizen. Een anonieme geldschieter heeft toegezegd het resterende financiële tekort te dekken. Daarnaast heeft een nieuwe KLM-piloot zich binnen de organisatie sterk gemaakt voor extra steun en met succes aanvullende fondsen weten te werven.

Nog geen twee weken geleden leek de droom van Valentijn in duigen te vallen. Hij heeft een grote wens: nog één keer naar Bonaire reizen. De organisatie die dit mogelijk wil maken, kreeg echter te maken met een onverwachte tegenvaller toen KLM plotseling de ticketprijs verhoogde. Hierdoor moet er nu bijna 40.000 dollar worden opgehaald in plaats van de oorspronkelijke 36.000 dollar, een flinke financiële klap. Medewerking vanuit de vliegmaatschappij zelf, is nog niet geboden.

Dat het KLM-personeel, waaronder de piloten, graag willen dat Billy de kans krijgt om nog een keer Bonaire te zien, dat blijkt. Waar eerder Niels de Leeuw al 2.500 euro verzamelde, is er nu een nieuw personeelslid dat ook geld heeft ingezameld om de droom van Billy Valentijn waar te maken. Dankzij de hulp van de KLM-piloten en de donaties heeft de organisatie nu een bedrag van 28.000 dollar bijeengebracht.

Ondanks deze uitdaging gaf de organisatie de moed niet op en bleef zij strijden om de benodigde middelen te verzamelen. Met de nieuwe donaties en de steun van de anonieme geldschieter is een belangrijke stap gezet richting het verwezenlijken van Billy’s droom. De vrijwilligers geven aan dat de komende tijd vrijwel alles geregeld zal worden. Zo moet er onder meer worden afgestemd over de medische zorg voor Valentijn tijdens de reis.

Help jij Billy ook naar Bonaire? Doneren kan hier

