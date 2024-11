Bonaire KLM-piloot verzamelt al 2.500 euro om spasme-kampende Billy Valentijn naar Bonaire te krijgen Hans Hofstra 17-11-2024 - 2 minuten leestijd

KLM-piloot Niels de Leeuw gaat de marathon van Curacao op slippers lopen om geld in te zamelen voor Billy Valentijn.

KRALENDIJK – KLM-piloot Niels de Leeuw zet zich op bijzondere wijze in om geld in te zamelen voor Billy Valentijn, een jongen die lijdt aan een ernstige vorm van spasme. De Leeuw gaat op 24 november de marathon van Curaçao rennen. Niet op hardloopschoenen, maar op slippers. Tot nu toe heeft hij al €2.500 binnengehaald voor de campagne, waarmee de teller op zo’n $26.500 nu staat.

Het verhaal van Billy Valentijn is bekend. De van Bonaire afkomstige jongen met spasme zou graag nog één keer in zijn leven naar Bonaire willen komen. Op 24 november gaat De Leeuw deelnemen aan de marathon van Curaçao. Maar in plaats van op professionele hardloopschoenen, zal hij de 42 kilometer lopen op slippers, een opvallend en uitdagend gebaar om extra aandacht te vragen voor de inzamelingsactie. Donaties via zijn platform run4billy zijn nog steeds mogelijk.

Eindbedrag komt in zicht

De totale inzameling staat inmiddels op zo’n $26.500, maar er is nog een flink bedrag nodig om het doel te bereiken. De vrijwilligers hebben een berekening gemaakt waarbij de totale kosten op zo’n $36.000 liggen. Ondanks de groeiende steun vanuit diverse hoeken, heeft KLM, waar het vliegticket geboekt moet worden, zelf nog geen reactie of bijdrage geleverd aan de actie van hun eigen piloot. Ook vliegmaatschappij Corendon is benaderd voor eventuele steun. Ook zij hebben nog geen reactie gegeven.

Help jij Billy ook naar Bonaire? Doneren kan hier

0