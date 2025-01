Infrastructuur Staatssecretaris Szabó belooft actie voor betere wegen Bonaire Hans Hofstra 31-01-2025 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Tijdens een recente persconferentie heeft staatssecretaris Zsolt Szabó belangrijke aankondigingen gedaan over de infrastructuur en economische ontwikkeling op Bonaire. Tijdens de persconferentie erkende Szabó het probleem met het wegennetwerk. Ook liet de staatssecretaris weten het probleem samen te willen aanpakken met het lokale bestuur van Bonaire.

“Ik ben op Bonaire geweest en ik zag inderdaad dat niet elke weg net zo strak was als hier in Europees Nederland. Er moet echt wat aan gedaan worden.” Hij verduidelijkte dat er al werkzaamheden gaande zijn om de weg van Kralendijk naar Rincon op te knappen. Szabó gaf ook aan dat het lokale bestuur moet kijken welke fondsen zij beschikbaar kunnen stellen en dat de regio deal, waar Bonaire deel van uitmaakt, hierbij kan helpen.

Verder benadrukte de staatssecretaris het belang van blijvend overleg tussen de lokale en Nederlandse overheden om de problemen snel aan te pakken. “We moeten ook goed in gesprek met elkaar blijven om het probleem gezamenlijk zo snel mogelijk aan te pakken,” aldus Szabó.

Regio Deal

Naast de infrastructuurplannen werd tijdens de persconferentie aangekondigd dat Bonaire 13 miljoen euro ontvangt als onderdeel van de Regio Deal. Dit geld is bedoeld voor investeringen in onder andere een multifunctioneel centrum en verduurzaming van scholen. Szabó zei hierover: “Bonaire heeft zelf aangegeven de komende jaren te willen investeren in onder andere een multifunctioneel centrum, gebiedsontwikkeling, bereikbaarheid en verduurzaming van scholen. Ook kan het geld worden gebruikt voor infrastructuur.”

In 2024 werd al eerder bekend gemaakt dat Bonaire een bedrag van 16 miljoen euro zou kunnen ontvangen voor de komende vier jaar. Toch zou er volgens het huidige bestuurscollege geen beschikking zijn over dit bedrag. “Hier gaan we naar kijken.”, aldus de staatssecretaris . “Hoe sneller Bonaire dit krijgt, hoe beter dit is voor het toerisme en de lokale bevolking wat mij betreft.”