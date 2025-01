Infrastructuur Miljoeneninvestering voor vernieuwing weg Kralendijk naar Rincon Hans Hofstra 30-01-2025 - 3 minuten leestijd

Het projectteam kondigde haar plannen op woensdagmiddag aan bij de ingang van Rincon.

RINCON – De weg van Kralendijk (Playa) naar Rincon op Bonaire wordt op meerdere locaties gerenoveerd. “We zullen werkzaamheden uitvoeren op tien verschillende plekken langs de route van Playa naar Rincon,” zegt Martijn Zwiers, projectleider bij de Bonairiaanse wegenbouwmaatschappij. “Dit omvat het vernieuwen van de fundering, het aanbrengen van nieuwe betonbanden en asfaltlagen en het verbeteren van de afwatering en bermen waar nodig.”

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de renovatie van het nieuwe project. “Door de fundering aan te pakken, zorgen we voor een langdurige oplossing in plaats van enkel gaten te dichten,” legt Zwiers uit. Gedeputeerde Anjelica Cicilia benadrukt dat de investering gericht is op een weg die langer meegaat. “Door deze aanpak hoeven we niet telkens opnieuw reparaties uit te voeren in de toekomst,” aldus Cicilia.

Gedeeltelijke renovatie vanwege kosten

De keuze om slechts op tien locaties aan de weg te werken in plaats van de volledige 14 kilometer te vernieuwen, is een financiële afweging. “De volledige renovatie zou naar schatting 20 tot 22 miljoen dollar kosten,” legt Cicilia uit. “Dat zou betekenen dat al het budget voor infrastructuur van de overheid de komende twee jaar hieraan besteed zou worden, waardoor andere wegen op Bonaire niet aangepakt kunnen worden. Daarom moeten we prioriteiten stellen en ons richten op wegen die door het grootste deel van de bevolking worden gebruikt.”

Start van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten aanstaande 3 februari en zullen naar verwachting 15 tot 16 weken duren, met een onderbreking tijdens de carnavalsperiode. “We werken eerst drie weken, daarna hervatten we de werkzaamheden na carnaval voor nog eens twaalf tot dertien weken,” zegt Zwiers. “Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder, aangezien één weghelft afgesloten zal zijn. Verkeersregelaars zullen het verkeer begeleiden.”

Gedeputeerde Anjelica Cicilia gaf het officiële startsein voor de renovatie van de weg van Kralendijk naar Rincon door met een graafmachine de eerste grond te verplaatsen.

Infrastructuur als prioriteit

Cicilia onderstreept het belang van structurele financiering voor de infrastructuur op Bonaire. “Sinds het aantreden van dit bestuurscollege is dit een van mijn hoogste prioriteiten,” zegt ze. “We hebben de toezegging van het kabinet dat we de komende vier jaar 16 miljoen dollar mogen gebruiken. Maar gezien de omvang van de uitdaging is dat nog steeds niet voldoende.”

Volgens Cicilia omvat het wegennet van Bonaire ongeveer 260 kilometer asfaltwegen en 300 tot 400 kilometer zandwegen. “Zelfs als we de asfaltwegen verbeteren, blijft het probleem bestaan als de zandwegen niet worden aangepakt,” legt ze uit. “Factoren zoals zand, modder, zout en water zorgen ervoor dat het asfalt sneller slijt.” Met deze renovatie hoopt het bestuurscollege een eerste stap te zetten in het verbeteren van de infrastructuur op Bonaire.