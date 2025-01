Infrastructuur Bewoners Bonaire eisen actie: “Wegen zijn in verschrikkelijke staat” Hans Hofstra 15-01-2025 - 6 minuten leestijd

De 'beruchte' pion is weer geplaatst op de Kaya Industria.

KRALENDIJK – Op Bonaire blijven bewoners en bezoekers klagen over de slechte staat van de wegen op het eiland. Vooral de wegen zoals Kaya Nikiboko Zuid, Kaya Industria en Kaminda Sorobon zijn volgens velen op dit moment een grote zorg. De straten hebben geen afwatering, waardoor ze bij regenbuien volledig onder water staan. Diepe gaten in de wegen zorgen niet alleen voor schade aan voertuigen, maar vormen ook een gevaar voor de verkeersveiligheid.

Diverse wegen vertonen grote gaten in het wegdek. Met regen zijn deze onzichtbaar. Op de Kaya Industria werd afgelopen week een houten pallet geplaatst op een groot gat. Een automobilist zag deze over het hoofd en reed de pallet kapot. Iets later werd de ‘beruchte’ pion die in oktober ook voor problemen zorgde, weer geplaatst. Niet alleen op de Kaya Industria zijn er problemen. Ook de Kaya Nikiboko Zuid in combinatie met Kaminda Sorobon ziet er slecht uit. Het geeft bewoners, vakantiegangers en ook ondernemers veel kopzorgen.

Bewoners uiten kritiek

Monica Peters, een bewoonster van Bonaire, vertelt over haar frustratie: “De wegen hier op Bonaire, vooral Kaya Nikiboko Zuid en Kaya Industria, zijn echt verschrikkelijk. Ik woon hier al 40 jaar en de situatie is erger dan ooit. De wegen zitten vol gaten en als het regent, staan ze vol water, waardoor je niet kunt zien waar de gaten zijn. Dit heeft me al veel geld gekost aan lekke banden en schade aan mijn auto. Het is echt problematisch.”

Het probleem beperkt zich niet alleen tot oude wegen. Zelfs bij de aanleg van nieuwe wegen lijkt er geen rekening gehouden te worden met afwatering. Dit leidt in de regenmaanden regelmatig tot overstromingen, waardoor de verkeerssituatie nog gevaarlijker wordt.

Begroting wegen, straten en pleinen in 2025 ligt lager

Opvallend is dat in de begroting van 2025 het budget voor wegen bijna de helft lager ligt dan die in 2024. In 2024 werd er een bedrag van 7 miljoen dollar begroot voor de wegen, straten en pleinen. In 2025 is er in de ontwerpbegroting een bedrag van 4,1 miljoen dollar hiervoor begroot. Wel liet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Nederland weten dat in 2025 en 2026 er 16 miljoen euro extra beschikbaar wordt gemaakt voor het wegennetwerk van Bonaire. Concreet gezien betekent het dat deze 16 miljoen euro uitgesmeerd zal worden over vier jaar. In 2025 kan de Bonairiaanse overheid vier miljoen extra uittrekken voor het wegennetwerk. Het bedrag is volgens het bestuurscollege tot op heden nog niet binnen gekomen. Het is ook nog niet bekend waar dit bedrag precies aan zal worden besteed.

Motorrijtuigbelasting niet betalen

Solaica Pietersz, ook een inwoonster van Bonaire, deelt eenzelfde frustratie: “De wegen zijn verschrikkelijk slecht. De gaten in de wegen, vooral bij regen, veroorzaken schade aan voertuigen, wat extra kosten betekent voor inwoners. Ik vraag me af wanneer de overheid eindelijk actie gaat ondernemen. Ik heb zelfs overwogen om te protesteren en mijn motorrijtuigbelasting niet meer te betalen totdat er verbeteringen plaatsvinden. Maar ik heb het nog niet gedaan, want ik wil geen problemen met de politie.”

Pietersz benadrukt dat de slechte staat van de wegen niet alleen schadelijk is voor voertuigen, maar ook voor de gemoedsrust van de bewoners. Ze roept de overheid op om verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen. Een pion op de Kaya Industria moet automobilisten helpen om een groot gat te ontwijken.

Vakantiegangers uiten hun ongenoegen

Ook bezoekers van het eiland merken de problemen op. Jullienne Peters, die op vakantie is op Bonaire en regelmatig haar moeder bezoekt, uit haar zorgen: “De wegen hier op Bonaire, zoals Kaya Nikiboko Zuid, Kaminda Sorobon en Kaya Industria, zijn in een slechte staat. Na regen blijft het water staan en de wegen zitten vol met gaten, waardoor het moeilijk is om te zien waar je rijdt. Dit zorgt voor schade aan voertuigen, zoals banden die vaker vervangen moeten worden.”

Peters benadrukt dat zowel bezoekers als inwoners recht hebben op goed onderhouden wegen. “Mensen betalen motorrijtuigenbelasting en hebben het recht om op goed onderhouden wegen te rijden. Het is belangrijk dat de overheid hier aandacht aan besteedt en de wegen verbetert, zodat iedereen veilig en comfortabel kan reizen.”

Bedrijven ondervinden last

Grote supermarkten en andere bedrijven zijn gelegen aan de Kaya Industria. Daarnaast rijdt er veel groot verkeer zoals vrachtwagens over de belangrijke verbindingsweg. Niet alleen leeft de onvrede bij vakantiegangers en bewoners. Ook voor ondernemers op het eiland is het probleem zichtbaar. Warehouse-supermarktmanager Ewoud Heideman laat weten: “Ja, de wegen zijn slecht. Als onderneming hebben we er gelukkig nu nog geen last van. Klanten mijden ons nog niet denk ik. Het probleem is duidelijk zichtbaar. We zijn benieuwd of de overheid er iets mee gaat doen.”

Bestuurscollege heeft een plan

De bewoners en vakantiegangers van Bonaire lijken het erover eens te zijn dat er snel iets moet gebeuren. Hoewel er incidenteel gaten worden gevuld, spoelen deze bij zware regenval vaak weer leeg. Het gebrek aan structurele oplossingen, zoals goede afwatering, maakt dat veel inwoners twijfelen aan de prioriteiten van de overheid.

Daar lijkt gedeputeerde Anjelica Cicilia die infrastructuur in haar portefeuille heeft zitten het niet mee eens te zijn. Zij laat weten: “Dit gebied waarover hierboven wordt gesproken is onze prioriteit. Maar ook de weg van Playa (Kralendijk) naar Rincon, het stuk asfalt naar Sorobon en de verbindingsweg bij het ziekenhuis is van belang. Sommige wegen, zoals die hierboven zijn genoemd, hebben zwaar achterstallig onderhoud. Dit komt door intensief gebruik, maar ook door zwaar verkeer. De bovenlaag tot de fundering is beschadigd geraakt. Helaas kan ik concluderen dat we jaarlijks te weinig budget hebben om alle wegen op Bonaire goed aan te pakken. Zodoende is het lastig om een langdurig plan te maken. Ook met de extra investering van BZK die eraan gaat komen, zullen we keuzes moeten maken. Zo zal ik een prioritering maken. En daarbij kijk ik vooral, hoeveel gebruikers maken er gebruik van een weg. Een ding is zeker. De wegen die hierboven zijn genoemd, zullen we in 2025 gaan aanpakken.”

