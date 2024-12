Interview From Bonaire to the Universe: de onvergetelijke reis van Ruby Pouchet Hans Hofstra 25-12-2024 - 7 minuten leestijd

Na jaren van afwezigheid was Bonaire dit jaar weer vertegenwoordig bij de Miss-universe verkiezingen. Foto: Ruby Pouchet

KRALENDIJK – Ruby Pouchet, de vertegenwoordiger van Bonaire bij de Miss Universe verkiezing in Mexico, is terug op Bonaire. Voor Pouchet was Miss Universe altijd het ultieme doel, een droom die ze koesterde sinds ze als kind de jaarlijkse uitzendingen met haar gezin volgde. Aan de redactie van Bonaire.nu deelde zij haar indrukwekkende verhaal.

De 29-jarige Ruby Pouchet heeft een Venezolaanse achtergrond, maar is geboren en getogen op Bonaire. Afgelopen jaar kreeg zij het prachtige nieuws te horen dat zij naar Mexico mocht om mee te doen aan de grootste schoonheidswedstrijd van de wereld, de Miss Universe verkiezing.

“Miss Universe is echt de Olympische Spelen van de schoonheidswereld,” zegt Pouchet enthousiast. “Het is een podium dat zoveel meer vraagt dan alleen mooi zijn. Het vergt toewijding, voorbereiding en een diepgaande kennis van jezelf. Ik was overweldigd van dankbaarheid, want ik wist dat dit een once-in-a-lifetime kans voor mij was. Daarnaast wilde ik heel graag aan de rest van de wereld zien wat Bonaire te bieden heeft.”

Pouchet droeg verschillende kleding. Op van haar kledingstukken was een papegaai afgedrukt. Foto: Ruby Pouchet

25 jaar lang deed Bonaire niet mee aan de Miss Universe verkiezing. Voor Pouchet was het daarom extra bijzonder dat zij als eerste weer mocht meedoen. “De verkiezing was zo belangrijk voor mij, omdat ik mensen graag wil laten zien dat ook al woon je op een klein eiland, je groots kan dromen en geweldige dingen kan bereiken als je dat echt wilt.”

De start

Ruby’s reis begon in 2022 toen ze meedeed aan Miss Bonaire. Hoewel de Miss Universe-licentie destijds niet werd verkregen, gaf ze niet op. In 2023 mocht zij meedoen aan de Miss Grand verkiezingen in Vietnam. Een jaar later kreeg zij toch waar ze altijd van droomde: een uitnodiging voor de Miss Universe verkiezing in Mexico. “Ik wist dat ik deze kans moest grijpen, zelfs toen het moeilijk leek. Toen de Tourism Corporation Bonaire uiteindelijk de licentie kreeg en ik werd gekozen, was ik in extase.”

Pouchet was trots dat zij in Mexico Bonaire mocht vertegenwoordigen.

Voorbereiding in Venezuela

Het voorbereidingsproces was intensief. Ondanks haar full-time baan bij het Openbaar Lichaam Bonaire, kon Pouchet een tweetal maanden voor de verkiezingen afreizen naar Venezuela. Het land, bekend als een ‘powerhouse’ in de schoonheidswereld, was de perfecte locatie voor haar om te trainen. “Ik volgde catwalklessen, acteerlessen en kreeg begeleiding in het ontwikkelen van mijn persoonlijke stijl,” legt Pouchet uit. “Dit deed ik met het team van Miss Venezuela. Het was belangrijk om niet alleen te weten hoe je moest lopen, maar ook hoe je een sterke, zelfverzekerde aanwezigheid op het podium kon hebben.”

Niet alleen kreeg de hele modewereld iets mee van Bonaire, ook leerde Pouchet (links) vele Missen kennen.

Sterk begin met interviews

Na drie weken trainen in Venezuela, vertrok Pouchet richting Amerika. Hier liet zij in Houston haar jurk ontwerpen, die tijdens de Miss Universe verkiezing zou worden gedragen. Een jurk die een relatie moest hebben met Bonaire. Na een korte stop, vertrok zij naar Mexico. Hier begonnen de Miss Universe verkiezingen. Niet een evenement dat in een weekend werd georganiseerd. Drie weken stond Pouchet haar focus op de verkiezing.

Een van de meest waardevolle lessen die Pouchet daar leerde, was het belang van zelfkennis. “Tijdens de interviews met de jury tijdens de Miss Universe verkiezingen moest je in staat zijn om in korte tijd je visie en ideeën te verwoorden. Het gaat erom dat je jezelf kent en weet wat je wilt uitdragen. Het gaat om zekerheid. Ik was erg blij met wat ik daar tijdens die interviews kon brengen. Sterker nog, het gaf mij het gevoel dat ik op dat moment zelfs wel bij de beste 30 Missen zou horen.”

Een van de meest indrukwekkende momenten van de verkiezingen van Ruby Pouchet was het kledingstuk waar een Bonairiaans rif in te zien was. Foto: Ruby Pouchet

Het geven van verschillende interviews was één van de onderdelen waar Pouchet zich moest onderscheiden van de 128 andere schoonheden die meededen. Ook moest zij het grote podium op. Hier keken duizenden toeschouwers in het stadion en miljoenen gezichten thuis, naar de Bonairiaanse die met haar kleurrijke kostuum indruk maakte. “Deze jurk was gebaseerd op de riffen van Bonaire,” aldus Pouchet. “Deze heb ik laten ontwerpen in Mexico. Er waren verschillende ideeën. Maar het ontwerp moest iets met Bonaire te maken hebben. Zo heb ik er ook over nagedacht om iets met een karko te doen. Ik vond het bijzonder dat ik zoveel mensen een glimp heb kunnen laten zien van mijn eiland.”

Ruby Pouchet tijdens eens van haar foto’s met Missen die andere landen vertegenwoordigen. Foto: Ruby Pouchet



Ervaringen

Pouchet haalde niet de finale, waar de mooiste Missen het tegen elkaar moesten opnemen. Een teleurstelling voor Pouchet die maanden had gewerkt naar het evenement. De fysieke en emotionele uitdagingen van de competitie in Mexico waren zwaar. Toch benadrukt Pouchet de waarde van de vriendschappen en netwerken die ze opbouwde. “De Miss-Universe verkiezing is heel zwaar. Het evenement zelf duurde drie weken en je slaapt heel weinig. Niet omdat we feesten hadden, maar omdat de dagen helemaal vol waren gepland met activiteiten die we moesten doen,” aldus Pouchet die tevreden terugkijkt naar één van de mooiste ervaringen in haar leven. “Het mooiste aan deze ervaring was het ontmoeten van andere intelligente en gedreven vrouwen. We deelden niet alleen een passie, maar ook de wens om een verschil te maken. Wat ik hier heb meegemaakt is onvergetelijk.”

Pouchets deelname aan Miss Universe symboliseert niet alleen haar persoonlijke prestatie, maar ook de trots van Bonaire. Zoals Pouchet het verwoordt: “Deze reis heeft me zoveel geleerd over mezelf en de wereld. Het was een eer om Bonaire te vertegenwoordigen en ik hoop dat ik anderen kan inspireren om hun dromen na te jagen, ongeacht de uitdagingen.”

