Bonaire schrijft zich in voor Miss Universe 2024

Ruby Pouchet tijdens de Miss Grand International 2023. Foto: Miss Grand International

KRALENDIJK – Na 25 jaar mag Bonaire zich weer gaan opmaken voor de Miss Universe verkiezing. Op 28 september 2024 zal bepaald worden wie Miss Universe 2024 zal worden. Namens Bonaire lijkt het erop dat Miss Bonaire 2023 Ruby Pouchet richting Mexico zal worden gestuurd.

De Miss Universe verkiezing is een internationaal evenement dat sinds 1952 bestaat. Dit evenement is een van de schoonheidswedstrijden die de meeste publiciteit krijgt in de wereld. Het zal de 73ste keer zijn dat dit evenement wordt georganiseerd.

Afgelopen jaren deed Bonaire niet mee aan de Miss Universe verkiezingen. Wel kon Miss Bonaire 2023 meedoen aan de Miss Grand International 2023. Hier werden geen prijzen gepakt. Wel presenteerde Ruby Pouchet zich toen aan een breed publiek. Het evenement werd door 13 miljoen mensen bekeken.

Opvallend

Opvallend is dat het er op lijkt dat niet Miss Bonaire 2024 naar Mexico wordt gestuurd. Angie Daza won afgelopen maart de titel. Niet zij, maar Miss Bonaire 2023 Ruby Pouchet lijkt zich op te mogen maken voor de verkiezing later dit jaar.