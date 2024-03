Evenementen Angie Daza winnares Miss Bonaire 2024: ,,Winnen van de titel was een droom van me” Hans Hofstra 2024-03-10 - 4 minuten leestijd

Angie Daza (l) wint de miss Bonaire 2024 verkiezing. Foto - ABC Online Media

KRALENDIJK – Miss Nikiboko Angie Daza is zaterdagavond bekroond met de titel Miss Bonaire 2024. Uit handen van de vorige winnares Ruby Pouchet, ontving Daza de kroon die zij een jaar lang mag dragen. De winnares kon haar geluk niet op, maar was vooral na de verkiezing trots: ,,Het winnen van deze titel was een droom van me. Ik wil andere jongeren inspireren om hun dromen na te streven”.

,,Ik ga deze mogelijkheid gebruiken om anderen over mijzelf en mijn geschiedenis te vertellen‘’, aldus winnares Angie Daza die tien minuten daarvoor had gehoord dat zij was bekroond tot miss Bonaire 2024. In het bijzijn van haar familie en vrienden deed zij haar verhaal: ,,Vereerd voel ik me dat ik Bonaire mag vertegenwoordigen. Ik ga mijn best doen om op internationale platforms zo goed mogelijk het eiland op de kaart te zetten. Het winnen van deze titel was een droom van me”.

Ruby Pouchet (l) heeft de kroon van Miss Bonaire overgedragen aan Angie Daza (m). Foto – ABC Online Media

De avond was vol vermaak voor het publiek die in groten getale richting het Marriott hotel waren gekomen. De verschillende deelneemsters die meededen aan de miss-verkiezingen lieten zich meerdere malen zien aan het publiek. Tussendoor waren er verschillende acts om het publiek te vermaken. Toch ging het maar om een ding. Wie zou miss Bonaire 2023 Ruby Pouchet gaan opvolgen? De winnares van afgelopen seizoen liet in een eerder interview met Bonaire.nu al weten dat zij niet snel haar eiland zou verlaten. Winnares Angie Daza moest na de miss-verkiezing met velen op de foto. Foto: Rainer Pourier

Alle deelneemsters van de miss verkiezing verdienden gisteravond misschien wel de hoofdprijs. Miss Rincon Maria-Luisa Troncon, Miss Tera kora Mireska Winklaar, Miss Noord salina Samantha Chacon, Miss Nikiboko Angie Daza en Miss kralendijk Zahira Avila haalden alles uit de kast. Verschillende malen betraden zij het podium. Meerdere malen gilde het enthousiaste publiek bij de opkomst van de dames.

Daza moest na de verkiezingen toegeven dat ze hard heeft moeten werken om de titel te winnen: ,,Ik wil andere jongeren inspireren om hun dromen na te streven. Als ik het kan, kunnen anderen het ook. Vanaf oktober was de groep al bezig met de voorbereidingen. Het was best een krap schema met veel lessen en hard werken. Het was uiteindelijk echt de moeite waard”. De deelnemers komen uit vijf verschillende wijken van Bonaire. Foto: Rainer Pourier

Succesvolle verkiezing

Organisator Roderick Beaumont keek terug op een mooie miss verkiezing: ,,Het zit in onze cultuur. De deelnemers hebben verschillende trainingen gehad. Daarnaast hebben zij eerder deze maand al een interview moeten doen. Toen werden er al punten gegeven. Vanavond wordt er bepaald door een tien koppige jury wie Miss Bonaire 2024 gaat worden”

Ondanks dat de avond een uur uitliep en de winnares pas om middernacht hoorde dat zij had gewonnen, kan er terug gekeken worden op een succesvolle verkiezing. Second runner-up van de avond werd Maria-Louise Troncon. De first runner-up was Zahira Avila. De verschillen waren klein, toch was er maar één winnaar. Angie Daza won de verkiezing Miss Bonaire 2024. Zij gaat komend jaar uitkomen voor de Miss Grand International 2024 in Yangon (Myanmar)