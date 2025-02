Algemeen Ondergrondse afvalcontainer in Kaya Isla Riba stuit op problemen Hans Hofstra 11-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De geplande ondergrondse afvalcontainer in de Kaya Isla Riba zorgt voor bezorgdheid bij bewoners en ondernemers in de omgeving. Eerder dit jaar werd het project aangekondigd als een stap in de modernisering van het afvalbeheer op Bonaire, maar de uitvoering blijkt niet zonder obstakels.

Al maanden lang gebeurt er weinig met de ondergrondse afvalcontainer aan de Kaya Isla Riba en blijft de open ruimte waar de container zou komen onaangeroerd. Dit heeft geleid tot zorgen over veiligheid en de algehele staat van de omgeving. Al in augustus uitten omwonenden hun onvrede over het stilgevallen project. Ondanks eerdere uitspraken van het bestuurscollege, waarin werd gesteld dat de oplossing nabij was, blijkt dit in de praktijk toch niet het geval.

Afvalverwerkingsbedrijf Selibon reageert op de situatie via een woordvoerder: “Op dit moment voldoet de huidige civiele infrastructuur niet aan de vereisten voor de installatie van de ondergrondse afvalcontainers. Dit probleem is overgedragen aan het huidige management, en er wordt momenteel informatie verzameld om een passende oplossing te vinden. Hoewel het enige tijd kan duren voordat het project wordt hervat, zal de open ruimte op korte termijn worden afgedekt om veiligheidsredenen.”

