Rijksvertegenwoordiger Helmond en bestuurscollege clashen in rechtzaak over vuilnisbelt

Helmond en bestuurscollege clashen in rechtzaak over vuilnisbelt Hans Hofstra 13-01-2025

KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag stond er een rechtszaak gepland tussen het bestuurscollege van Bonaire en Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Centraal in de zaak staat de aanpak van de afvalproblematiek op het eiland en de vraag of Helmond terecht bepaalde bevoegdheden naar zich toe heeft getrokken.

De rechtszaak werd aangespannen nadat het bestuurscollege te horen kreeg dat Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond de honneurs zou waarnemen omtrent de afvalproblematiek op de vuilnisbelt. Volgens een verklaring van Jan Verbeek, die als betrokken burger aanwezig was bij de zaak, draait de kern van het conflict om de snelheid waarmee Helmond zijn besluit nam. Helmond zou naar eigen zeggen hebben gehandeld omdat het bestuurscollege naliet actie te ondernemen, ondanks eerdere pogingen tot samenwerking.

“Er is een voorziening bodemprocedure gestart door het bestuurscollege,” verklaarde Verbeek in het programma Van Beek Full Throttle. Hij benadrukte dat de interne communicatie tussen het bestuurscollege en de ambtelijke organisatie een grote belemmering vormt in het vinden van oplossingen voor de afvalproblematiek.

Opvallend is dat Verbeek aangeeft dat hij persoonlijk wordt bijgepraat door Helmond. Tegelijkertijd heeft de redactie van Bonaire.nu tevergeefs geprobeerd om commentaar te krijgen van de Rijksdienst Caribisch Nederland. De dienst liet meerdere malen weten dat Helmond niet beschikbaar is voor de pers.

De zaak legt ook bredere organisatorische problemen bloot. Volgens Verbeek gaf een lid van het bestuurscollege na een bijeenkomst van de bewonersorganisatie Pro Lagun het volgende toe: “Ja, wij krijgen dingen ook niet los bij de ambtelijke organisatie.” Deze uitspraak onderstreept de interne spanningen die de aanpak van de afvalproblematiek bemoeilijken. Met de rechtszaak breekt een nieuwe fase aan in de strijd tegen de afvalproblematiek op Bonaire. Of de juridische procedure zal leiden tot een duurzame oplossing, blijft vooralsnog onzeker.