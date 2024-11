Overheid Rijksvertegenwoordiger grijpt in bij afvalcrisis Selibon Redactie 13-11-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De waarnemend Rijksvertegenwoordiger, Jan Helmond, heeft aangekondigd tijdelijk in te grijpen bij de afvalproblematiek op Bonaire. In een videoboodschap stelde hij voor om de taken rond vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Selibon, locatie Lagun, over te nemen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

De maatregel volgt op jarenlange klachten van omwonenden over stank en luchtvervuiling, gecombineerd met alarmerende rapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze rapporten wijzen op chronische blootstelling aan schadelijke stoffen en een ernstig vervuilde zeebodem bij Lagun. Ook ontbreken essentiële milieuvergunningen, en schoot het toezicht jarenlang tekort.

De grote brand in maart dit jaar en de brand van afgelopen week op de stortplaats hebben de zorgen verder vergroot. Bij de laatste brand, vorige week, moesten bewoners opnieuw hun huizen verlaten. Volgens Helmond is Bonaire ternauwernood aan een ramp met exploderende olietanks ontkomen.

Taakverwaarlozing en ingreep

Helmond concludeert dat er sprake is van taakverwaarlozing door het OLB. Hij stelt voor de verantwoordelijkheid tijdelijk over te nemen en zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Het definitieve besluit volgt deze week.

Hoewel de situatie urgent is, benadrukt Helmond het belang van samenwerking tussen Selibon, het OLB, en bewoners. “We hebben een gezamenlijk probleem en moeten dat samen oplossen,” stelt hij. Het doel is een duurzame aanpak voor de afvalverwerking op het eiland.

