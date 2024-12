Interview Voormalig Radio-DJ Wietze de Jager start grootschalige actie voor voedselbank Bonaire Hans Hofstra 08-12-2024 - 4 minuten leestijd

Oud radio-dj Wietze de Jager zet zich in voor de voedselbank van Bonaire.

KRALENDIJK – Sinds een jaar woont voormalig radio-dj Wietze de Jager met zijn gezin op Bonaire. Zijn verblijf op het eiland heeft hem geïnspireerd om in aanloop naar de kerstdagen een actie op te zetten. Voor de lokale voedselbank wil De Jager een groot bedrag binnenhalen, waarmee hij 100 gezinnen een jaar lang voedsel op Bonaire kan bieden. Degenen die een bijdrage doen via zijn actie, maken kans op twee vliegtickets richting Bonaire.

“Het idee ontstond na een gesprek met een van de vrijwilligers van de voedselbank, die ik ontmoette via de school van mijn kinderen,” vertelt De Jager. “Ze vroegen of ik kon helpen, en ik zei meteen ‘ja’.”

De hulp van De Jager aan de voedselbank is hard nodig. In 2023 werd al bekend gemaakt dat een derde van de bevolking op de BES-eilanden onder de armoedegrens leeft. Begin 2024 werden de minimumlonen flink verhoogd. Maar als reactie daarop, gingen de prijzen in de supermarkten ook flink omhoog. De consumentenwinkel Bonaire liet daarop weten bezorgd te zijn. Daarnaast wordt door het stopzetten van tijdelijke subsidies, zoals de energietoeslag, een koopkrachtdaling verwacht, met name voor mensen met een minimuminkomen.

100 gezinnen helpen

“Ik heb 225.000 volgers op Instagram,” legt hij uit. “Dit zijn veelal mensen die Bonaire een warm hart toedragen en het leuk vinden om samen met ons het avontuur van hier wonen te beleven. Ik weet dat het een krankzinnig doel is, maar als 10 procent van mijn volgers 4 euro doneert, kunnen we 100.000 euro ophalen en daarmee 100 gezinnen op Bonaire een jaar lang ondersteunen met voedselpakketten. Ik weet dat wanneer ik samen met al die mensen mijn schouders eronder zet, we het kunnen halen. Aan mij zal het niet liggen,” voegt De Jager daar nog lachend aan toe.

De actie van De Jager is ludiek. Niet alleen vraagt hij mensen om een donatie te doen. Ook kunnen donateurs een prachtige prijs winnen. Zo staan er twee retour vliegtickets op het spel. “Die tickets betaal ik uit eigen zak,” zegt De Jager. “Het maakt ook niet uit hoeveel mensen doneren. De één kan zich namelijk meer veroorloven dan de ander. Iedereen maakt evenveel kans op de vliegtickets. Ik hoop dat ik veel mensen kan inspireren om aan deze actie mee te doen.”

De Jager benadrukt dat de actie niet alleen om geld inzamelen draait, maar ook om bewustwording. “Het is belangrijk dat mensen weten waar hun donaties terechtkomen,” zegt hij. “De winnaar van de prijsvraag krijgt bijvoorbeeld ook de kans om de voedselbank te bezoeken en te zien hoe het geld wordt besteed.” Via zijn eigen instagram-account geeft Wietze de Jager dagelijks updates over de actie.

Meer acties

De vliegtickets betaalt De Jager zelf. Toch kijkt de oud radio-dj ook om zich heen voor meer steun. Hij hoopt dat lokale ondernemers zijn initiatief willen ondersteunen. Zo hoopt hij dat er ondernemers zijn die bijvoorbeeld een accommodatie, restaurant, surf- of kiteclinics willen sponsoren. “De eerste reacties van lokale ondernemers zijn positief,” vertelt hij. “Iedereen is bereid om mee te denken en te helpen waar mogelijk. Ik hoop dat de actie daardoor nog groter gaat worden.”

De actie start officieel op 9 december en loopt tot 18 december. “Het is een spannend streven, maar ik ben vastberaden om het doel van 100.000 euro te bereiken,” aldus De Jager. “Iedere euro is welkom en samen kunnen we een groot verschil maken voor de mensen hier op Bonaire.”

