Consumentenwinkel Bonaire bezorgd over forse prijsstijgingen van boodschappen 11-08-2024

KRALENDIJK- De Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneriano (FTPKB) is bezorgd over wat zij omschrijft als forse prijsstijgingen bij het doen van boodschappen op het eiland.

Tussen april en juni 2024 werden aanzienlijke prijsverhogingen vastgesteld in essentiële productcategorieën, volgens de zogenaamde basislijst van de consumentenorganisatie.

In de categorie vlees en vis zijn de prijzen in mei met 27% en in juni met 17% gestegen. Voor groenten en fruit was er een stijging van 15% in mei, gevolgd door een daling van 5% in juni. Babyartikelen stegen met 6% in mei en 3% in juni.

“Deze stijgingen treffen vooral kwetsbare huishoudens en mensen met een beperkt inkomen. Ondanks dat de gemiddelde prijs op de totale lijst relatief stabiel lijkt, met een kleine verhoging van 4,29 in april naar 4,30 in juni, verbergen deze cijfers de zorgwekkende trends in belangrijke productgroepen”, zo zegt FTPKB.

Gegevens van het CBS tonen aan dat consumentengoederen en -diensten in het tweede kwartaal van 2024 gemiddeld 2,5% duurder waren dan een jaar eerder, wat een daling is ten opzichte van de 3,4% inflatie in het eerste kwartaal.

Oppassen

FTPKB raadt consumenten op het eiland aan hun uitgaven zorgvuldig te budgetteren, prijzen te vergelijken voor de beste aanbiedingen, gezamenlijk in te kopen om kosten te delen en te kiezen voor lokale en seizoensgebonden producten die vaak goedkoper en verser zijn.

De voortdurende kostenstijgingen onderstrepen volgens de organisatie de noodzaak voor maatregelen om de koopkracht te beschermen en essentiële goederen betaalbaar te houden.

