Nieuwe speeltuin in de wijk Nieuw-Amsterdam bijna klaar Hans Hofstra 28-11-2024

KRALENDIJK – De bouw van de speeltuin aan de Kaya Mamparia Kutu nadert zijn voltooiing. De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase, en de organisatoren vanuit Jantje Beton hopen dat de speeltuin in de tweede week van december, met een uitloop naar begin januari gereed zal zijn.

De speeltuin in de wijk Nieuw-Amsterdam is er eentje van de vele speeltuinen die Jantje Beton wil realiseren op Bonaire. De nieuwe speelplek is bedoeld voor kinderen uit de wijk Nieuw-Amsterdam, die al lange tijd behoefte hebben aan een plek om te spelen. Bij de ingang van de speeltuin komt een bord met regels, waaronder richtlijnen om geluidsoverlast te beperken. Voor het onderhoud en beheer van de speeltuin is de verantwoordelijkheid toegewezen aan Indebon.

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, is er een hek rondom het terrein geplaatst. Dit moet voorkomen dat kinderen onverwacht de straat op rennen of dat honden het speelgebied betreden. Daarnaast wordt overwogen om het hek ’s avonds te sluiten, om ongewenste groepen jongeren buiten het terrein te houden. Het beheer van de sleutels zal in dat geval worden geregeld via Fundashon Cas Bonairiano.

