Evenementen Ruby Pouchet mist finale Miss Universe 2024, Bonaire trots op deelname Hans Hofstra 17-11-2024 - 2 minuten leestijd

Sinds 25 jaar was Bonaire namens Ruby Pouchet weer vertegenwoordigd bij de Miss Universe verkiezingen. Foto: Ruby Pouchet

MEXICO CITY – Ruby Pouchet, de afgevaardigde van Bonaire tijdens de Miss Universe 2024-verkiezing, heeft de finale niet bereikt. Pouchet, die de afgelopen maanden intensief naar de verkiezing toewerkte, behoorde niet tot de 30 finalisten die zaterdagavond streden om de felbegeerde titel. Dit jaar markeerde echter een bijzondere mijlpaal: na jaren van afwezigheid was Bonaire weer vertegenwoordigd op het wereldtoneel van Miss Universe. De kroon ging uiteindelijk naar de kandidate uit Denemarken.

Pouchet maakte vorig jaar al indruk door haar deelname aan de Miss Grand-verkiezing. Destijds gaf ze trots aan dat ze blij was Bonaire internationaal te kunnen promoten. Het Tourism Corporation Bonaire (TCB) had flink uitgepakt om het evenement lokaal te vieren. Op het Wilhelminaplein in Kralendijk werd een groot podium met stoelen en een groot scherm opgebouwd. De halve finales op donderdag en de finale op zaterdagavond werden hier live uitgezonden. Vele inwoners verzamelden zich om samen naar de uitzendingen te kijken en Pouchet aan te moedigen.

Ruby Pouchet is namens Bonaire aanwezig in Mexico. Foto: Ruby Pouchet

Ook in Mexico City was er volop steun voor de Bonairiaanse deelneemster. Naast haar familie en vrienden reisde een delegatie van het TCB mee om Pouchet in haar avontuur bij te staan. Hoewel ze de finale niet bereikte, werd Pouchet op social media van Bonaire geprezen om haar inzet en de aandacht die ze met haar deelname heeft gegenereerd voor het eiland.

