Strikte handhaving en toekomstige mogelijkheden voor kortetermijnverhuur op Bonaire

Abraham (links) laat weten strikte handhaving te blijven toepassen.

KRALENDIJK – De regelgeving rondom kortetermijnverhuur op Bonaire is een onderwerp die vele huizenbezitters bezig hield het afgelopen jaar. In verschillende wijken was de afdeling handhaving vaak aanwezig. Toch leek er na de persconferentie in juni over deze regelgeving toch wat ruimte te komen voor de kortetermijnverhuur. Gedeputeerde Clark Abraham liet in de wekelijkse persconferentie aan Bonaire.nu weten: ,,Wij blijven strikte handhaving toepassen. Wel kijken we naar toekomstige mogelijkheden voor kortetermijnverhuur op Bonaire.”

Gedeputeerde Abraham gaf afgelopen vrijdag aan dat de wetgeving rondom kortetermijnverhuur duidelijk is en strikt moet worden nageleefd. ,,Er zijn specifieke regels voor verschillende bestemmingen op het eiland. Bewoners dienen zich aan deze regels te houden,” verklaarde hij.

Abraham legde uit dat sommige wijken op Bonaire enkel bestemd zijn voor langetermijnverhuur. ,,Als je een woning hebt gekocht met het idee om deze voor korte termijn te verhuren, moet je op de hoogte zijn van de geldende bepalingen en je daaraan aanpassen,” zei hij. ,,Hoewel sommige verhuurders moeite hebben om hun investering terug te verdienen door een overschot aan aanbod voor langetermijnverhuur, is het naleven van de wet een vereiste.”

Burenruzies

Met deze gedachte, startte het Openbaar Lichaam Bonaire in maart een campagne waarin bewoners werd gevraagd: ‘Heeft u overlast van personen die een woning in uw omgeving huren? Of denkt u dat een woning illegaal wordt verhuurd? Maak een melding!’.

,,Het melden van overlast? Ja, dat is in elke rechtstaat zo”, aldus Abraham. De gedeputeerde liet weten meldingen van overlast en misbruik serieus worden behandeld, maar benadrukte tegelijk het belang van een eerlijke en evenwichtige handhaving. Over eventuele burenruzies die op deze manier over de rug van het Openbaar Lichaam Bonaire worden gespeeld is Abraham duidelijk: ,,Hier heb ik ook kennis van vernomen. Maar laat ik ook in deze situaties duidelijk zijn. Er is een wetgeving. Deze moet worden nageleefd”.

Strategische Aanpak van Handhaving

Begin juni liet Abraham in de wekelijkse persconferentie nog weten: ‘Gedeputeerde Anjelica Cicilia is bezig met een herziening van het ruimtelijke ontwikkelingsplan om te kijken waar huidige mogelijkheden zouden komen voor andere bestemmingen‘. Na deze persconferentie leken de teugels bij de afdeling handhaving & toezicht wat losser te gaan. Verhuurders die waren gestopt met verhuren, leken door deze opmerking weer te zijn gestart met de kortetermijnverhuur. Ook leken handhavers minder nadrukkelijk aanwezig te zijn in verschillende wijken.

Volgens Abraham is de handhaving niet verzwakt, maar strategisch aangepast. ,,We starten met toezicht en waarschuwingen voordat we strengere maatregelen nemen,” verklaarde hij. ,,Dit helpt te voorkomen dat toeristen onterecht worden lastiggevallen, aangezien zij vaak niet op de hoogte zijn van de lokale regelgeving.”

Toekomstige Vooruitzichten

Voor de lange termijn is Abraham optimistisch over de mogelijkheden voor beleidsveranderingen. ,,We willen onderzoeken hoe we recreatieve verhuur in bepaalde wijken mogelijk kunnen maken,” zei hij. ,,Dit zou kunnen bijdragen aan het vinden van een balans tussen de vraag naar kortetermijnverhuur en de leefbaarheid in woonwijken.”

