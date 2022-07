DEN HAAG – Caribische studenten in Nederland hebben nog steeds problemen met het krijgen van een Burgerservicenummer. De Nationale Ombudsman vroeg daar twee jaar geleden aandacht voor, maar zegt dat er eigenlijk nog niets is veranderd. Er is volgens hem wel meer aandacht, maar er zijn nog geen echte oplossingen.

Caribische studenten hebben nog geen BSN-nummer als zij naar Nederland komen. Die krijgen ze pas nadat zij zich hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Daarvoor moeten ze eerst een woonadres hebben. Maar een studentenkamer vinden is lastig door krapte op de woningmarkt.

Een BSN-nummer is de poort tot allerlei voorzieningen. Zonder BSN kunnen studenten geen bankrekening openen en geen zorgverzekering afsluiten. Ook een DigiD bemachtigen om toegang te krijgen tot dienstverlening van de overheid is niet mogelijk.

De Ombudsman begrijpt niet dat mensen met eenzelfde paspoort als vreemdeling worden behandeld. “Zo ingewikkeld kan het niet zijn”, zei hij in het Radio 1 journaal vanochtend.

De problematiek wordt op dit moment verergerd door de kamernood in Nederland. Veel studenten kunnen geen kamer krijgen en dus geen vast adres. “Caribische studenten kunnen 8000 kilometer van huis niet of nauwelijks terugvallen op familie en vrienden”, aldus de Ombudsman.

