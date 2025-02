Nieuws uit Nederland Greenpeace: Nederland haalt klimaatdoelen niet Dick Drayer 12-02-2025 - 2 minuten leestijd

Windturbines bij Boco Onima, langs de kust in het noordoosten van Bonaire. Bonaire is een eiland in het Caribische deel van Nederland, dat bestuurlijk een bijzondere gemeente van Nederland vormt. Het is gelegen in het zuidelijke deel van de Caribische Zee, voor de kust van Venezuela, en behoort tot de ABC-eilanden van de Kleine Antillen.

AMSTERDAM – Greenpeace Nederland stelt in een juridische procedure tegen de staat dat Nederland zijn eigen klimaatdoelstellingen niet haalt. In een recente conclusie van repliek, een juridische reactie in de lopende rechtszaak, verwijt de milieuorganisatie de overheid een gebrek aan daadkracht en het niet nakomen van internationale afspraken. Volgens Greenpeace voldoet het klimaatbeleid van de Nederlandse regering niet aan de minimumeisen die voortvloeien uit internationale verdragen en recente uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens​.

De milieuorganisatie heeft haar eisen in de rechtszaak aangescherpt en wil dat de overheid concrete doelen stelt voor emissiereductie en klimaatadaptatie, inclusief financiële toezeggingen voor maatregelen op Bonaire​. De staat heeft in een eerdere reactie aangegeven dat zij zich wel inzet voor klimaatbeleid, maar Greenpeace noemt de genomen maatregelen ontoereikend en te laat.

Zo blijkt uit een analyse van Greenpeace dat de uitstoot van broeikasgassen onvoldoende daalt en dat Nederland de zelfopgelegde reductiedoelen voor 2030 niet gaat halen. De organisatie verwijst naar het Planbureau voor de Leefomgeving, dat in een rapport van maart 2024 concludeerde dat de kans dat Nederland de wettelijk vastgelegde reductie van 55 procent haalt, minder dan vijf procent is​. Greenpeace benadrukt dat Nederland zijn bijdrage aan de internationale klimaatdoelstellingen al heeft overschreden en dat zonder drastische maatregelen verdere opwarming onvermijdelijk is.

Een ander belangrijk punt in de procedure is de situatie op Bonaire, waar de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden. Greenpeace wijst erop dat het eiland extra kwetsbaar is door zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden, maar dat de Nederlandse overheid daar nauwelijks een effectief klimaatbeleid voor heeft ontwikkeld​. Volgens Greenpeace handelt de staat hierdoor in strijd met mensenrechtenverdragen en het gelijkheidsbeginsel, omdat Bonaire niet dezelfde bescherming krijgt als Europees Nederland.

De zaak, die wordt behandeld door de rechtbank in Den Haag, is een van de juridische stappen die Greenpeace zet om het klimaatbeleid van de overheid af te dwingen. De organisatie benadrukt dat zonder een strikter beleid Nederland bijdraagt aan een verdere verslechtering van het klimaat en dat vooral kwetsbare regio’s, zoals Bonaire, hiervan de dupe worden.

