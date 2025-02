Politie & Justitie Mensenhandel en mensensmokkel Caribisch Nederland blijven zorgen baren Redactie 10-02-2025 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel op Bonaire blijft een uitdaging, zo blijkt uit de recent gepresenteerde Criminaliteitsbeeldanalyse Caribisch Nederland 2020-2023 van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Het rapport wijst op een gebrek aan inzicht in de omvang van deze problematiek en onvoldoende capaciteit bij overheidsdiensten om effectief op te treden.

Mensenhandel op Bonaire is vooral zichtbaar in arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting, waarbij slachtoffers voornamelijk afkomstig zijn uit Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek. Signalen van uitbuiting worden waargenomen in de bouw, beautysalons en supermarkten. Daarnaast blijkt illegale prostitutie een verborgen probleem, met sekswerkers die via netwerken en sociale media klanten werven.

Migratiecriminaliteit speelt een belangrijke rol, met signalen dat Bonaire een bestemming is voor illegale arbeidsmigratie, vaak georganiseerd door gevestigde migranten. Er zijn aanwijzingen dat Venezolanen met Colombiaanse paspoorten verblijfsvergunningen aanvragen om op het eiland te werken. Daarnaast zijn er meldingen van Chinese migranten die een sleutelrol spelen in arbeidsuitbuiting via schijnbedrijven en frauduleuze tewerkstellingsvergunningen.

Uitdagingen

Volgens het rapport wordt de aanpak van deze problematiek bemoeilijkt door een tekort aan politiecapaciteit en gebrekkige signalering. Hoewel KPCN in 2023 extra heeft geïnvesteerd in onderzoek naar mensenhandel, blijft de identificatie van slachtoffers en daders een uitdaging.

