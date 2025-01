Gezondheidszorg Paul Rosenmöller benoemd tot interim-voorzitter Raad van Toezicht MHC Redactie 11-01-2025 - 1 minuten leestijd

Rosenmöller is geen onbekende op de eilanden. Foto: Hans Kouwenhoven.

Per 1 januari 2025 is Paul Rosenmöller benoemd tot interim-voorzitter van de Raad van Toezicht van Mental Health Caribbean (MHC). Hij volgt de vorige Raad van Toezicht op, die per 31 december 2024 is afgetreden. Rosenmöllers belangrijkste taak is het begeleiden van de transitie en het aanstellen van een nieuwe Raad van Toezicht.

De vorige leden van de Raad van Toezicht besloten terug te treden om MHC’s overgang naar een volgende fase in haar ontwikkeling te ondersteunen. Dit besluit valt samen met het einde van de termijnen van drie leden en de ambitie van de organisatie om een nieuwe Raad samen te stellen die past bij haar toekomstplannen.

Stabiliteit en ondersteuning

Rosenmöller, een ervaren bestuurder en politicus met kennis van Caribisch Nederland, is verantwoordelijk voor het waarborgen van stabiliteit en het ondersteunen van MHC’s groei tijdens deze periode van verandering.