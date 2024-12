Interview Windsurfwonder Storm Nicolai uit Bonaire triomfeert op wereldniveau Redactie 28-12-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de wereld van het windsurfen heeft de jonge Storm Nicolai afgelopen maand een indrukwekkende prestatie geleverd door wereldkampioen te worden op de fin. Het Bonairiaanse jeugdtalent, dat al geruime tijd als een van de grootste talenten bij de jongens wordt beschouwd, deelt zijn ervaringen en ambities na zijn succesvolle seizoen.

“We zijn het seizoen begonnen in Aruba,” vertelt Nicolai enthousiast. “Het was de eerste keer dat ik echt probeerde de hele tour te doen. Ik heb hard gewerkt en gespaard om dit te kunnen bereiken.” De reis voerde Nicolai langs Bonaire, Denemarken en Turkije, waarbij elke locatie zijn eigen uitdagingen met zich meebracht. “Op Aruba had ik twee jaar geleden voor het eerst een internationale wedstrijd gewonnen, dus ik wist dat ik daar goed zou moeten presteren.”

Het winnen van de wereldtitel was voor Nicolai een bevestiging van zijn harde werk en toewijding. “Toen ik in Aruba won, begon ik echt na te denken over de mogelijkheid om dit seizoen wereldkampioen te worden,” zegt hij. “Ik ben blijven trainen en uiteindelijk heeft dat zijn vruchten afgeworpen.”

In de volgende World Cup op Bonaire, werd Nicolai tweede. Hierdoor moest hij goed presteren in Denemarken en Turkije. Beide evenementen werden door hem gewonnen, waardoor een aantal weken geleden de Professional Windsurfers Association (PWA) de jonge Storm Nicolai aanwees als wereldkampioen.

De beste worden

Ondanks zijn jonge leeftijd van bijna zestien jaar, heeft Nicolai al een duidelijke visie voor de toekomst. “Ik wil gewoon de beste zijn in wat ik doe,” deelt hij vastberaden. Sponsorships van grote merken zoals Starboard helpen hem om zijn dromen na te jagen, hoewel hij benadrukt dat de weg naar de top niet zonder offers komt. “Ik maak van mijn hobby een soort van mijn baan. Ik geef onder andere surfles. Met de inkomsten probeer ik mijn reizen deels te bekostigen,” legt hij uit over zijn werk bij surfwinkel Jibe city, waar hij naast zijn sportieve inspanningen ook de nodige inkomsten vergaart.

Nicolai heeft een passie voor de sport en zijn vastberadenheid om zichzelf continu te verbeteren. Ook komend jaar wil hij weer hoge ogen gaan gooien in de PWA. Niet alleen in de jeugd, ook bij de senioren wil hij een keer gaan meedoen. Terwijl hij zich voorbereidt op nieuwe uitdagingen en het verdedigen van zijn wereldtitel, blijft hij gefocust op zijn ultieme doel: uitblinken en de beste worden in zijn sport. “Het gaat allemaal om de eer,” besluit hij. “En dat is precies waar ik voor ga.”

