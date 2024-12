Algemeen Nieuwe Dataroom Caribisch Nederland gelanceerd Redactie 21-12-2024 - 1 minuten leestijd

De nieuwe data kan voor een veelheid van doelen worden gebruikt. Foto: Koninkrijkrelaties.

KRALENDIJK – De luchtfoto’s en hoogtemetingen die in 2023 en 2024 zijn gemaakt van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, zijn nu beschikbaar in de Dataroom Caribisch Nederland. Deze nieuwe digitale gegevens vormen een belangrijke basis voor het verbeteren van de registratie van adressen en gebouwen op de eilanden.

De dataroom biedt ook mogelijkheden voor andere toepassingen, zoals het inzichtelijk maken van kabels, leidingen, vergunningen en bestemmingen. Daarnaast kunnen onderzoekers gebruikmaken van het materiaal om thema’s zoals natuurbeheer en marktanalyse verder uit te diepen. Dit kan bijdragen aan beter beleid en regelgeving voor de eilanden.

Samenwerkingsverband

Het beeldmateriaal is ontwikkeld door het Samenwerkingsverband Beeldmateriaal Nederland, in samenwerking met de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De gegevens zijn eenvoudig te bekijken of te downloaden via de Dataroom Caribisch Nederland.

