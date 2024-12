Sport & Vrije tijd Crossfitters Bonaire finishen succesvol 24-uurs Marathon Hans Hofstra 09-12-2024 - 3 minuten leestijd

Jorieke Haarhuis doet mee aan de 24AMRAP winter edition.

KRALENDIJK – Afgelopen weekend vond er een bijzondere actie plaats waarbij crossfitters met een 24 uur lange marathon gezamenlijk aan het sporten waren. Hun doel, geld inzamelen voor de voedselbank. Jorieke Haarhuis, een van de organisatoren en tevens deelnemer, vertelt enthousiast over de geslaagde dag. “We zijn zaterdag om zeven uur begonnen en gaan door tot zondag zeven uur,” zegt Haarhuis. “Het is een intensieve inspanning, maar de teamspirit maakte het allemaal de moeite waard.” In totaal werd er al een kleine 3.000 dollar verzameld voor de voedselbank van Bonaire.

Een grote groep crossfitters was zaterdagmiddag nog volop in actie. Ze waren onder andere aan het roeien op een hometrainer en deden burpees. Op dat moment hadden ze al tien uur onafgebroken gesport, als onderdeel van een 24-uurs crossfitmarathon. Elk uur moesten ze een vastgesteld aantal punten behalen. Lukte dat niet, dan betekende dit het einde van de competitie. Een intensieve en uitdagende dag. De sporters, mannen en vrouwen, deden mee aan de competitie genaamd 24AMRAP 2024 winter edition.

Naast de fysieke inspanning is er ook sprake van een gezonde competitie. “Het is niet zozeer een wedstrijd tegen elkaar, maar we willen wel allemaal ons beste beentje voorzetten,” aldus Haarhuis. “Er zijn deelnemers uit verschillende landen, waaronder Nederland, Duitsland en Amerika. Het is geweldig om te zien hoe iedereen zich inzet.”

Crossfit leeft op het eiland

Het enthousiasme van de deelnemers is voelbaar. “We hebben gevraagd aan vrienden om langs te komen en ons aan te moedigen. Dat helpt echt om door de zware momenten heen te komen,” vertelt Haarhuis. Ondanks de hitte en het gebrek aan slaap blijft de sfeer goed. “We zorgen ervoor dat we goed eten, af en toe douchen en soms kan ook iemand even kort slapen, dat is belangrijk.”

Niet alleen doen de sportievelingen mee om de 24AMRAP 2024 te voltooien. Ook verzamelen zij geld voor het goede doel. Afgelopen jaar werd er een groot bedrag verzameld en overhandigd aan de voedselbank. Met de opbrengsten van de actie dit jaar hopen de deelnemers de voedselbank een flinke steun in de rug te geven. “Iedere bijdrage telt,” zegt Haarhuis. “We zijn trots op wat we samen hebben bereikt en hopen dit volgend jaar weer te doen.”

In totaal deden er 29 teams mee aan de competitie. De teams van Bonaire eindigde uiteindelijk op de elfde en eenentwintigste plaats. Het sterkste team was een team uit Amerika. Op maandagochtend werd er medegedeeld dat de crossfitters zo’n kleine 3.000 dollar al hadden verzameld voor de voedselbank. Dit bedrag zou de komende dagen nog kunnen oplopen.

0