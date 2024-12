Geschiedenis Het Archief Ontwaakt: De geschiedenis van Bonairiaanse voorouders Redactie 07-12-2024 - 1 minuten leestijd

Het boek kan gratis worden opgehaald, maar is beperkt beschikbaar. Foto: OLB

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) nodigt de gemeenschap uit om een gratis exemplaar van ‘Het archief ontwaakt’ op te halen. Dit boek verkent de geschiedenis en verhalen van onze voorouders, met een bijzondere focus op het slavernijverleden. Het boek is maandag 9 december 2024 van 9:00 tot 12:00 uur op te halen bij Post & Archief, Kaya Grandi 51.

‘Het archief ontwaakt’ is geschreven door Serana Angelista en bevat bijdragen van Rowan van der Stelt, Avantia Damberg en Lusette Verboom. Het boek biedt een kijk in het leven en de geschiedenis van de Caribische voorouders. Het boek put uit historische archieven om het slavernijverleden te verkennen en biedt inzicht in de impact van de trans-Atlantische handel op het leven van tot slaaf gemaakten en hun nakomelingen.

‘Het archief ontwaakt’ verkent methoden zoals DNA-analyse, mondelinge overlevering en historische contexten. Het legt de nadruk op de uitdagingen en rijkdom van onderzoek naar de stamboom van families. Het geeft lezers de kans om zich te verbinden met hun afkomst en het erfgoed van Bonaire te vieren.

Twee talen

Belangrijk is om te vermelden dat het boek in twee talen is uitgegeven, Nederlands en Papiamentu, in één enkele editie. Het OLB waarschuwt dat de oplage beperkt is en wordt uitgedeeld op volgorde van binnenkomst. Voor degenen die geen exemplaar kunnen ophalen, is het boek ook beschikbaar voor uitleen bij de Biblioteka Públiko Boneiru of is op afspraak in te zien bij Post & Archief.

