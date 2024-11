Sport & Vrije tijd Niels de Leeuw rent marathon van Curaçao op slippers en haalt 3.500 euro binnen voor goede doel Hans Hofstra 26-11-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – KLM-piloot Niels de Leeuw heeft afgelopen zondag succesvol de marathon van Curaçao voltooid op slippers. De Leeuw liep deze uitdaging niet zomaar; hij deed dit om geld in te zamelen voor Billy Valentijn, een jonge jongen die lijdt aan spasmen en graag nog één keer in zijn leven een bezoekje wil brengen aan zijn geliefde eiland Bonaire.

“In totaal heb ik 3.500 euro verzameld”, aldus de Leeuw die net daarvoor de marathon op slippers van Curaçao succesvol had gelopen. De marathon, die begon om 3:15 uur ’s ochtends, was een zware tocht voor De Leeuw. Hij voltooide de 42 kilometer in precies 4 uur en 44 minuten en eindigde daarmee op de 50e plaats van de 74 finishers. “Het was alsof ik met één voet op ijs liep,” grapte De Leeuw over het glibberige gevoel in zijn linker slipper na vijf kilometer. Het bijzondere aan zijn schoeisel is dat het geen gewone slippers waren, maar speciale hardloop-slippers met dunne zooltjes en touwtjes om de voeten op hun plek te houden. De Leeuw, die op Bonaire woont en vanuit Nederland werkt, combineerde de marathon met een gezellig weekendje met zijn gezin op Curaçao. Na de marathon keert hij terug naar Nederland om zijn werk als piloot te hervatten.

Donaties via Niels de Leeuw zijn platform run4billy zijn nog steeds mogelijk.

Respect van medelopers

De actie van De Leeuw trok veel aandacht van medelopers en toeschouwers. Tijdens de start werd hij al aangekondigd vanwege zijn unieke initiatief voor het goede doel. De Leeuw werd onderweg regelmatig aangesproken, waaronder door een groep mariniers die hem respect toonden voor zijn inzet.

Dankzij zijn inspanningen heeft De Leeuw al €3.500 ingezameld. Hoewel hij hoopt dat er nog meer donaties binnenkomen, erkent hij dat de respons tot nu toe al hartverwarmend is. “Uiteindelijk ging het mij om de opbrengst,” zegt De Leeuw, die het ingezamelde bedrag ten goede laat komen aan de reis van Billy Valentijn.

Ondanks zijn inspanningen kreeg De Leeuw geen steun van zijn werkgever, KLM, die geen uitzonderingen maakt voor individuele acties. Toch blijft hij positief en overweegt hij om zijn verhaal voor te leggen aan hogerop in de organisatie in de hoop dat er alsnog wat kan worden gedaan.

Help jij Billy ook naar Bonaire? Doneren kan hier

0