Economie Slechte toegangsweg zorgt voor stagnatie toeristen naar Lac Cai Hans Hofstra 20-11-2024 - 2 minuten leestijd

De wegen richting Lac Cai zijn een doorn in het oog voor ondernemers.

KRALENDIJK – Het gebied in de omgeving van Lac Cai dat bekendstaat om zijn witte strand en toeristische activiteiten zoals kajakken en snorkelen, kampt met een groeiend probleem: de slechte staat van de weg van de Kaminda Lac die naar Lac Cai leidt. De weg, die door de lokale overheid onderhouden zou moeten worden, is een bron van frustratie.

“Helaas, we hebben onze live muziek op zondag moeten afzeggen”, aldus Marilou Winklaar en Rulian Soliana. De ondernemers zijn familie en runnen al veertig jaar een restaurant bij Lac Cai. Het restaurant gelegen bij de schelpenbergen brengt vooral op zondag veel toeristen. Verschillende lokale bandjes vermaken op die dag de toeristen die wat komen eten en drinken. Zanger Calixto Coffi maakt zo al dertig jaar daar muziek. “De meeste zondagen hebben we hier live muziek. Maar door de huidige status van de weg richting Lac Cai, kunnen de meeste toeristen hier niet meer komen.”

De weg richting Lac Cai heeft vele diepe gaten die vol staan met water. Vooral de laatste weken met de vele regenbuien is de weg verslechtert. Voor kleine auto’s is het onmogelijk om hier langs te rijden. Winklaar legt uit: “De weg is een zandweg en als het een beetje regent, dan ontstaan er grote gaten. Dit maakt het minder toegankelijk voor toeristen.” Ze benadrukt het belang van een goed onderhouden weg voor de toeristische sector en de lokale gemeenschap. “Ons verzoek, dit is tevens de afspraak met het afdeling ruimte en ontwikkeling van het Openbaar Lichaam Bonaire, is om drie keer per jaar de weg netjes te houden. Het is niet alleen voor ons, maar ook voor de toeristen en de Bonairiaanse gemeenschap.” Toeristen brengen tijdens hun bezoek aan Bonaire graag een bezoekje aan het restaurant.

Rulian Soliana voegt daaraan toe: “Normaal gesproken zou de weg drie keer per jaar onderhouden moeten worden, maar ze doen het slechts één keer per jaar. De vorige keer gebeurde het onderhoud toen er gekampeerd werd op Bonaire. Dit is tijdens de paasdagen. De overheid blijft het nu rekken en dat kan niet. Het moet minstens drie keer per jaar voor de toeristen netjes gehouden worden.”

393