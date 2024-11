Geschiedenis Mangazina di Rei viert 200 jaar geschiedenis Redactie 18-11-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Mangazina di Rei

KRALENDIJK – Op zondag 10 november stond Mangazina di Rei centraal tijdens een speciale bijeenkomst. Dit gebouw, ooit een opslagplaats waar tot slaaf gemaakten hun rantsoenen ophaalden, maakt nu deel uit van een cultuurpark. Het thema van de dag was 200 jaar tegenspoed, obstakels en uitdagingen. Samen met gasten werd stilgestaan bij het zware leven van tot slaaf gemaakten en de lessen die we hieruit kunnen halen.

Een van de verhalen die werden gedeeld, ging over Martis di Katalina Janga. Hij verzette zich tegen de onmenselijke omstandigheden waaronder de tot slaaf gemaakten leefden. Wat zou hij ons vandaag vragen? Misschien of wij goed omgaan met de vrijheid waarvoor hij heeft gevochten. Zijn verhaal laat zien hoe belangrijk het is om vol te houden, ook als het leven moeilijk is.

Iedereen maakt zware tijden door, zoals pesten, het verlies van een baan of een scheiding. Het kan je het gevoel geven dat je vastzit, net zoals de tot slaaf gemaakten dat ooit voelden. Maar de boodschap van de bijeenkomst was helder: laat je verleden niet bepalen wie je bent. Zoek steun, ontdek je eigen kracht en gebruik je ervaringen om anderen te helpen. Lanta’riba – sta op en laat de koning of koningin in jezelf zien.

Om deze boodschap verder te verspreiden, heeft Mangazina di Rei een educatieve campagne gelanceerd: Lanta’riba i libra e rei(na) den bo (Sta op en bevrijd de koning(in) in jezelf). Als onderdeel hiervan werkt kunstenaar Nochi Coffie aan een kunstwerk ter ere van Martis di Katalina Janga. Het kunstwerk krijgt een plek in het kunukumuseum dat Mangazina di Rei ontwikkelt.

Ook zijn er plannen voor een boek over het leven van Martis, geschreven door FuHiKuBo. Filmmaker Sendion Balentin maakt een korte film over dit thema. De trailer daarvan werd zondag al getoond. Daarnaast komen er workshops voor jongeren en een educatief programma voor scholen. Deze projecten helpen om de geschiedenis van Bonaire levend te houden en nieuwe generaties bewust te maken van het verleden.

Samen vooruit

De bijeenkomst bij Mangazina di Rei draaide niet alleen om terugkijken, maar ook om vooruitkijken. Het was een oproep om samen te werken aan een betere toekomst. Door de kracht en lessen van het verleden mee te nemen, kunnen we Bonaire sterker maken.

