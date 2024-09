Kunst, Cultuur en muziek Trippin’ Tuna bevallen van een drieling in ziekenhuis Fundashon Mariadal Hans Hofstra 28-09-2024 - 3 minuten leestijd

De trippin tuna is bevallen van een drieling.

KRALENDIJK – De Trippin’ Tuna is op vrijdagmiddag in het ziekenhuis Fundashon Maridal bevallen van een drieling. Het kunstwerk Trippin’ Tuna van Fred Ros was al enige tijd op Bonaire. Na een zwangerschap van drie maanden, werd op vrijdag rond de klok van 14.30 uur de drieling verwelkomt.

De Trippin’ Tuna, een stalen tonijn, die op verschillende locaties op Bonaire heeft gestaan, kreeg op vrijdagmiddag veel belangstelling bij de bevalling. “De draagtijd was drie maanden,” zegt kunstenaar Fred Ros. “Alles is goed gegaan, zonder complicaties. Op donderdag was er een echo gemaakt door de verloskundige en de gynaecoloog. En die hebben bevestigd dat alles in orde was. Op vrijdag kon de bevalling gebeuren.”

Kunstenaar Fred Ros (midden) is trots op zijn kunstwerk de Trippin’ Tuna.

Tentoonstelling in het ziekenhuis

De tentoonstelling reist langs verschillende locaties, van het festival Oerol op Terschelling naar de Grand Prix in Zandvoort en naar de Zwarte Cross. Tegenwoordig staat het in Bonaire. “Ik heb al deze evenementen afgelegd om zoveel mogelijk bekendheid te krijgen,” legt Ros uit. “De komende week blijft de tentoonstelling nog in het ziekenhuis, waar mensen kunnen langskomen om het kunstwerk en de foto’s te bekijken die onder water zijn gemaakt.”

Op de vraag wat er met de kleine tonijntjes gaat gebeuren, antwoordt Ros: “Deze kleine tonijntjes, daar zijn er uiteindelijk tien van. Het is om het project te ondersteunen. Verschillende bedrijven hebben er één aangeschaft. Ik heb er nog twee en die krijgen dan een naam en worden dan verkocht.” Onder grote belangstelling werd de drieling op vrijdagmiddag verwelkomt.

Trippin’ Tuna weer te water

Het kunstwerk zelf zal na de tentoonstelling in het water worden geplaatst bij Oil Slick. Duikers en snorkelaars kunnen onder water genieten van het grote kunstwerk. Dit zal gebeuren rond 15 december. “Daar blijft hij voor minstens een maand. In die maand zal er ook dagelijks een tent aanwezig zijn bij Oil Slick, waar meer wordt verteld over de reis van de Trippin’ Tuna,” zegt Ros. “Of hij daarna vergoed blijft, of uit het water wordt gehaald, dat weet ik nog niet.”

Fred Ros sluit af met een vooruitblik op de toekomst van de Trippin’ Tuna: “Een tweede zwangerschap zou eventueel wel in de mogelijkheid liggen. Er is hier in de zee genoeg plek, dus dat gaat zeker goed komen.”

113