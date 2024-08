Overheid Bij invoering Belastingplan BES 2025 vallen veel meer burgers onder hoogste tarief inkomstenbelasting Redactie 12-08-2024 - 2 minuten leestijd

Het belastingplan 2025 leidt tot een bijna 85% lagere grens voor toepassing van het hoogste tarief inkomstenbelasting. Foto: Adobe Stock

KRALENDIJK – Indien de plannen zoals opgesteld door het kabinet-Rutte IV doorgang vinden, gaat een veel grotere groep burgers op Bonaire, St.-Eustatius en Saba vallen onder het hogere belastingtarief van 35,4% in plaats van de 30,4% die tot nog toe voor bijna alle burgers geldt.

Daar waar het hogere tarief van 35,4% nu pas van toepassing is op inkomens boven de 322.769 dollar per jaar, zou dat hogere tarief conform het Belastingplan 2025 al gaan gelden voor inkomens vanaf 50.000 dollar. Het gaat dus om een grens die maar liefst 84,6% lager is dan de huidige. De bestuurscolleges en eilandsraden van Bonaire, St.-Eustatius en Saba zien daar, voorzichtig uitgedrukt, de logica niet van in.

Een eerste bezwaar zoals verwoord in een brief van de eilanden aan het Ministerie van Financiën is dat de voorgestelde grens van USD 50.000 niet goed wordt onderbouwd. “Er ontbreekt een koopkrachtanalyse om te beoordelen of inkomens boven deze grens de hogere belastingdruk kunnen dragen zonder in financiële problemen te komen”, aldus de eilanden.

Een tweede bezwaar is dat de maatregel geen rekening houdt met de effecten op gezinnen met bijvoorbeeld veel kinderen. Daarnaast mist er een adequaat inkomensbeleid om de gevolgen voor kwetsbare doelgroepen te verzachten.

Een derde bezwaar dat de eilanden verwoorden is dat het verlagen van de grens kan betekenen dat veel middeninkomens, die nauwelijks boven het sociaal minimum zitten, onterecht zwaarder worden belast. “Dit gaat in tegen de oorspronkelijke bedoeling van belastingverhogingen, die ook gericht waren op koopkrachtversterking voor middeninkomens”, aldus de briefschrijvers.

Verlies van eenvoud

Een vierde bezwaar dat wordt geuit is een dreigend verlies aan eenvoud van het belastingstelsel dat per 10/10/10 werd ingevoerd, waarvan de ‘vlaktaks’ op inkomen een essentieel onderdeel van was. “De maatregel ondermijnt het principe van een eenvoudig belastingstelsel, dat tot nu toe enkel een toptarief voor zeer hoge inkomens kende. Het voorstel zou leiden tot een complexer systeem met hogere uitvoeringskosten, wat in strijd is met de afspraken over belastinghervormingen in Caribisch Nederland”, aldus de brief die afgelopen week naar het Kabinet werd verstuurd.

