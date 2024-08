Infrastructuur Bonaire zet volgende stap in LED-verlichtingsproject Redactie 05-08-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto LED verlichtingsinstallatie op Bonaire

KRALENDIJK – Het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) start met de tweede fase van het LED-verlichtingsproject. Dit project, in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), zal de verlichting op het eiland verbeteren met de installatie van 1000 slimme straatlantaarns. Na een succesvolle proefperiode in augustus 2023, waarbij 625 LED-lampen werden geplaatst, is WEB nu klaar voor de volledige uitrol.

De werkzaamheden vinden plaats van augustus tot november 2024, te beginnen in de wijken Amboina, Bario Wanapa en Bario Selesie, en het eerste deel van Kaya Internashonal.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur. Bewoners wordt vriendelijk verzocht de ruimte rondom de lantaarnpalen vrij te houden, zodat de werkzaamheden efficiënt en veilig kunnen verlopen. Weggebruikers worden gevraagd langzamer te rijden in de gebieden waar gewerkt wordt om de veiligheid te waarborgen.

WEB en OLB streven naar een duurzamer en veiliger Bonaire met energiebesparende en heldere LED-verlichting.

58