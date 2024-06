Politiek & Bestuur John Soliano wordt nieuwe Gezaghebber van Bonaire Redactie 14-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – John Soliano is benoemd tot de nieuwe gezaghebber van Bonaire. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft zijn benoeming voorgesteld in de ministerraad.

De redactie van Bonaire.nu had vorige week in de wandelgangen al vernomen dat er deze week een nieuwe gezaghebber zou worden gepresenteerd. De benoeming van Soliano gaat in op 1 augustus 2024. John Soliano (52), geboren op Bonaire, heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Opvallend is dat de nieuwe Gezaghebber nog pas kort in dienst was bij het Openbaar Lichaam Bonaire.

Sinds maart 2024 is hij directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning bij het OLB. Tussen 2022 en 2024 werkte hij als zelfstandig adviseur, gespecialiseerd in personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, leiderschap en goed bestuur. Voor die periode was hij zes jaar manager bij de Orco Bank Bonaire en van 2012 tot 2016 directeur verantwoordelijk voor de reorganisatie van de Bonaire Holding Maatschappij (BHM). Daarnaast heeft hij verschillende interim- en managementfuncties vervuld bij onder andere het telecombedrijf Telbo N.V. en het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB).